El anfitrión Brasil buscará ante Paraguay allanar su camino a la semifinal de la Copa América (Previa)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los cuartos de final de la Copa América se inician este jueves 27 de junio del 2019 cuando el anfitrión Brasil, se enfrente a Paraguay desde las 00:30 GMT (19:30 hora de Ecuador) en el Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre.

El conjunto dirigido por ‘Tite’ que viene de menos a más en el torneo continental, buscará vulnerar a la zaga ‘guaraní’ con todos sus elementos de ataque en el primero de los partidos de la segunda fase de la Copa América.



El estratega confía en mantener en el Arena do Gremio de Porto Alegre el ritmo avasallador con el que castigó a Perú (0-5) en el último partido de la fase de grupos. Las selecciones que hasta ahora han actuado en el Arena do Gremio han criticado el estado del campo, entre ellos el astro argentino Lionel Messi. En tanto que los administradores han dicho que las condiciones climáticas y el exceso de uso del campo en este torneo han jugado en contra del gramado. Pero se han comprometido a tenerlo en buenas condiciones.



El propio ‘Tite’ reconoce que en el 5-0 ante Perú, la calidad del terreno en el

Arena Corinthians de Sao Paulo permitió que la bola rodara mucho mejor.

Tras un inicio impreciso en el torneo, la Canarinha parece haber encontrado la fórmula de gol que le permitió arrasar con Perú por 5-0.



A pesar de la ausencia de Casemiro, responsable de la transición defensa-ataque de la ‘Canarinha’, el entrenador carioca buscará suplir esa baja ante Paraguay con la presencia de Allan -de los registros del Nápoli, en lugar de Fernandinho porque éste no estaba “en condiciones normales” para jugar de inicio, como se presumía.



La estadística de la Conmebol señala que Paraguay ha sido el verdugo de Brasil en las dos últimas ocasiones que se han cruzado en una eliminatoria de Copa América: en Argentina 2011 y Chile 2015.



Las dos curiosamente en cuartos de final y resueltas de la misma forma, por la vía de los penales.



Desde que ‘Tite’ asumió el cargo hace tres años, ha dirigido 39 partidos de la ‘Verdeamarela’ y ha ganado 31, aunque en las dos únicas derrotas que figuran en su expediente se dio la misma circunstancia: Casemiro no estuvo presente.



La más reciente el resultado conseguido en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica (1-2). En aquella ocasión, Casemiro se perdió el encuentro también por sanción y su sustituto, Fernandinho, naufragó. Pese a ese dramático precedente, el volante del Manchester City parecía que iba a ser el elegido para sustituir a Casemiro, pues se entrenó durante toda la semana con normalidad y aparentemente estaba recuperado de sus molestias en la rodilla derecha.



La buena noticia para ‘Tite’ es el excelente estado de forma de Everton, más conocido como ‘Cebolinha’ y erigido como nuevo ídolo del país tras anotar con dos golazos la fase de grupos (Bolivia y Perú) y ser el jugador más desequilibrante del equipo. Con él la afición ha podido olvidado a Neymar, desconvocado por lesión y cada vez con menos crédito entre los brasileños por sus escándalos extradeportivos.





Por la izquierda ahora tiene de titular a Everton, el hombre del Gremio que arribó al torneo para ser la alternativa de David Neres, el exitoso atacante del Ajax. Y, por la derecha, Gabriel Jesús es ahora la alternativa en vez de Richarlison. En el centro, Roberto Firmino sigue siendo indiscutible.



A puerta cerrada, los hombres de ‘Tite’ practicaron el martes 25 de junio en el Centro de Entrenamiento del Gremio, cerca del estadio.



Mientras tanto en la Selección de Paraguay llega a este partido en una tendencia opuesta a la de su rival, de más a menos. Por ello, intentarán aprovechar la importante baja del sancionado Casemiro, sustituido por Allan y no por Fernandinho como se esperaba.



El conjunto ‘guaraní’ que cosechó dos empates ante Catar (2-2) y Argentina (1-1) más una derrota ante Colombia por la mínima dejaron a Paraguay en terapia intensiva, pero el empate de la tercera fecha del Grupo C entre Ecuador y Japón se eliminaron de la Copa y le dieron una nueva vida.



Dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo, los ‘guaraníes’ mostraron buenas intenciones pero demasiadas carencias. Sin embargo, Berizzo abrió el juego y aseguró que saldrán a jugar “con desinhibición”. El guardameta del Botafogo ha sostenido a los suyos en todo momento, siendo elegido el mejor jugador sobre el campo en los tres partidos de la fase de grupos.



Paraguay también ha sabido contener a Brasil. En los juegos de Copa América 2011 y 2015, Brasil se enfrentó a Paraguay en los cuartos de final. Los ‘guaraníes’ aguantaron, llevaron a la ‘Verdeamarela’ a los penales y vencieron.



En esta ocasión el equipo paraguayo busca ser el ‘aguafiestas’ de la Copa y

sabe que para hacerle fuerza a la ‘Canarinha’ deberá explotar al máximo su

fortaleza defensiva, esa que ha caído en desgracia con la llegada de una nueva generación que aún no se curte.



El ‘Toto’ Berizzo podría introducir cambios en el once con respecto al partido contra Colombia con el objetivo de salir al contragolpe y aprovechar los espacios que dejan atrás Daniel Alves y Filipe Luis.



El técnico argentino ha ensayado con Hernán Pérez -intercalándose con Derlis González-, Celso Ortiz y óscar Romero, dejando a Miguel Almirón, quien está despertando el interés de grandes clubes europeos, como falso nueve del equipo.



Gustavo Gómez y Junior Alonso tendrán la titánica misión de frenar el ataque estelar de Brasil y Derlis González deberá crear más fútbol para Oscar Cardozo y Matías Rojas, obligados a aprovechar el contraaataque.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del Venezuela vs. Argentina el próximo 2 de julio en el estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte.

El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad chilena Roberto Tobar y estará asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.



Posible Alineación de la Selección de Brasil: Alisson en el arco; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis en la defensa; Arthur, Philippe Coutinho y Fernandinho en el medio campo; Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton en la delantera. DT: Tite



Posible Alineación de la Selección de Paraguay: Roberto Fernández en el arco; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia en la defensa; Derlis Gonzalez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón y Richard Sánchez en el medio campo; Matías Rojas y Oscar Cardozo en la delantera. DT: Eduardo Berizzo.