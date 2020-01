‘Bolillo’ Gómez recordó el episodio del papel higiénico en el entretiempo del partido entre Ecuador y Brasil

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez, quien fue entrenador de la Selección ecuatoriana desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019, confesó sus vivencias del fútbol en el portal web Coaches Voice, una página dedicada a analizar aspectos tácticos y visiones de fútbol desde la perspectiva de los entrenadores.

‘Bolillo’, quien también dirigió las Selecciones de Colombia y Panamá en las Copas del Mundo publicó un artículo escrito en primera persona sobre sus vivencias. Recordó el episodio del papel higiénico, en el entretiempo del partido entre Ecuador y Brasil, jugado en el estadio Atahualpa, en la tarde del 28 de marzo del 2001.



“Un momento clave de esa campaña llegó durante el medio tiempo del partido contra Brasil en nuestro estadio local en Quito. Soy un entrenador que no habla mucho el día del partido. Si trabajas duro durante la semana y tienes un mensaje, los jugadores ya lo saben. A través de repetir, salen y lo hacen. Pero ese día pude ver que no estaban haciendo lo que habían hecho en partidos anteriores. Porque, por supuesto, fue Brasil, con todos sus jugadores estrellas, que habían sido campeones mundiales. Cuando entramos al vestuario a medio tiempo vi un equipo lento. Era algo que no había experimentado antes con Ecuador. Tomé un rollo de papel higiénico y les dije una sola cosa: “Aquí está. Limpien sus traseros porque se están cagando. Y ahora vuelvan a la cancha”, contó Gómez en Coachesvoice.com

‘Bolillo’ añadió que sus jugadores, entre los que se encontraban históricos del fútbol ecuatoriano como Agustín Delgado y Álex Aguinaga estaban molestos con él. “Pero comenzaron a ser el equipo que normalmente éramos en Quito. Fueron increíbles y ganamos 1-0 (gol de Delgado)”.



Gómez recordó la fatídica muerte de Andrés Escobar, tras el Mundial de 1994 y los procesos de construcción del equipo panameño para la Copa de Rusia del 2018. Añadió en su relato que la gente que conoce en Ecuador “todavía lo ama”.