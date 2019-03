Boca, River, Peñarol y otros grandes de Sudamérica buscan su primer triunfo en la Copa Libertadores 2019

LEA TAMBIÉN

Boca Juniors, River Plate, Peñarol y otros grandes del continente buscarán esta semana su primera victoria en la Copa Libertadores de América-2019, en la que se disputan los 16 partidos de la segunda fecha de la fase de grupos.

El elenco ‘millonario’, actual campeón, que debutó la semana pasada en el

Grupo A y rescató un empate agónico frente a Alianza Lima en la capital peruana, recibirá el miércoles 13 de marzo al Palestino, que inició su camino en la serie con una derrota en Santiago frente al Inter de Porto Alegre.



El ‘colorado gaúcho’, líder de la llave, recibirá también el miércoles en el Beira Rio a Alianza Lima, que vio como en la hora se le escapaba la victoria frente al campeón River Plate.



Boca Juniors, que perdió la final de la Libertadores pasada contra su rival de toda la vida -derrota que demorará en cicatrizar- recibirá el martes al Deportes Tolima, tras debutar con empate en el Grupo G ante Jorge Wilstermann en Cochabamba.



El conjunto ‘pijao’ llega a La Bombonera como único líder de esta serie tras

vencer la semana pasada de local al Atlético Paranaense, último campeón de la Copa Sudamericana.

Peñarol, por su lado, buscará recuperarse en el Grupo D tras perder frente a Liga de Quito en los 2 800 m de altitud de la capital ecuatoriana el jueves.



El once charrúa, cinco veces campeón de la Libertadores -solo lo superan Independiente con siete y Boca con seis- tendrá el rival ideal para enderezar su rumbo el jueves, ya que recibirá en el estadio Campeón del Siglo al débil San José de Oruro, que cayó en el estreno en su casa con el Flamengo y fue cesado su DT, el argentino Néstor Clausen.

Jugadores de Liga Deportiva Universitaria durante el partido de la Copa Libertadores entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Peñarol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el 7 de marzo del 2019. Foto: EFE



Flamengo contra Liga de Quito en duelo de líderes



El miércoles, en el Maracaná de Río de Janeiro habrá choque de líderes por el Grupo D, entre Flamengo y Liga de Quito, en uno de los partidos más atractivos de esta semana.



Otro partido destacado de esta semana es el que protagonizarán el martes en Porto Alegre el Gremio y Libertad de Asunción, por el Grupo H.



El elenco ‘gumarelo’, que eliminó en la tercera fase al Atlético Nacional de Medellín para meterse en la fase de grupos, goleó la semana pasada en Asunción a la Universidad Católica de Chile y quedó como único líder de la llave.



El Gremio, por su parte, tres veces campeón de la Libertadores, debutó con un meritorio empate de visita ante Rosario Central en un Gigante de Arroyito que era una caldera.



Rosario Central y la Católica se enfrentarán el miércoles en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, en pos de una victoria que los mantenga en carrera.

Partidos de esta semana en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2019:



Grupo A



Miércoles 13 de marzo

​19:30 (hora de Ecuador)



En Porto Alegre: Internacional (BRA) vs. Alianza Lima (PER)



En Buenos Aires: River Plate (ARG) vs. Palestino (CHI)



Grupo B



Miércoles 13 de marzo

​17:15 (hora de Ecuador)

En Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) vs. Deportivo Lara (VEN)



Jueves 14 de marzo

​21:00 (hora de Ecuador)

En Guayaquil: Club Sport Emelec (ECU) vs. Huracán (ARG)



Grupo C



Martes 12 de marzo

17:15 (hora de Ecuador)

En Asunción: Olimpia (PAR) vs. Universidad de Concepción (CHI)



19:30​

En Lima: Sporting Cristal (PER) vs. Godoy Cruz (ARG)

Grupo D



Miércoles 13 de marzo

​19:30 (hora de Ecuador)

En Río de Janeiro: Flamengo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)



Jueves 14 de marzo

19:00 (hora de Ecuador)

En Montevideo Peñarol (URU) vs. San José (BOL)





Grupo E

Martes 12 de marzo

19:30 (hora de Ecuador)​

En Montevideo: Nacional (URU) vs. Atlético Mineiro (BRA)



Miércoles 13 de marzo

​17:15 (hora de Ecuador)

En Asunción: Cerro Porteño (PAR) vs. Zamora (VEN)



Grupo F



Martes 12 de marzo

​17:15 (hora de Ecuador)

En Sao Paulo: Palmeiras (BRA) vs. Melgar (PER)



Miércoles 13 de marzo

​17:15 (hora de Ecuador)

En Buenos Aires: San Lorenzo (ARG) vs. Junior (COL)



Grupo G



Martes 12 de marzo

​17:15 (hora de Ecuador)

En Buenos Aires: Boca Juniors (ARG) vs. Deportes Tolima (COL)



Jueves 14 de marzo

​19:00 (hora de Ecuador)

En Curitiba: Atlético Paranaense (BRA) vs. Jorge Wilstermann (BOL)



Grupo H



Martes 12 de marzo

19:30 (hora de Ecuador)

En Porto Alegre: Gremio (BRA) vs. Libertad (PAR)



Miércoles 13 de marzo

​19:30 (hora de Ecuador)

En Santiago: Universidad Católica (CHI) vs. Rosario Central (ARG)