Polémico 'permiso' de la Conmebol para el viaje de Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors 

A través de Twitter, integrantes de la barra organizada de Boca Juniors confirmaron la presencia de Rafael Di Zeo, máximo líder de 'La 12', en el jugo de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Liga de Quito. El hincha argentino habría llegado al país el lunes 19 de agosto del 2019, después de un periplo por tres ciudades de Argentina, Perú y Ecuador.

Su visita al país se facilitó gracias a un permiso especial que le concedió la Conmebol. La Confederación Sudamericana de Fútbol no puso impedimentos para que el barra brava pueda ingresar al estadio Rodrigo Paz Delgado, este miércoles 21 de agosto, para el duelo entre Liga de Quito y Boca Juniors.



Según revela el portal Infobae, Di Zeo tiene una prohibición de entrada a cualquier estadio argentino desde hace tres años. Esto por varios crímenes como encubrimiento de un secuestro extorsivo e instigación a cometer doble homicidio. Cargos por los que ya pagó una condena privado de su libertad y por los que debe presentarse a comisarías de Buenos Aires.



Sin embargo, recibió un permiso para acompañar a Boca Juniors de parte de las autoridades judiciales y de la Conmebol. El Ministerio de Seguridad de la Nación propuso enviar a veedores del plan Tribuna Segura para controlar las restricciones que este barra brava tiene. Pero esta acción no fue ejecutada. Según el diario Clarín, en su versión digital, una fuente del ministerio aseguró que el ente rector del fútbol sudamericano informó que "no iban a costear que viajen entre cinco y diez personas nuestras para reconocer y evitar la entrada de hinchas con restricción”. La responsabilidad del ingreso de los aficionados recae exclusivamente en Liga de Quito.

“La jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8 donde Di Zeo tiene una causa por encubrimiento de un secuestro extorsivo, le dio permiso. Lo mismo ocurrió en el Tribunal Oral Criminal 13, que preside el doctor Alfredo Calvete, donde afronta un proceso por instigación a cometer doble homicidio, que plantea pena de prisión perpetua”, publicó el portal argentino.



Julio Álvarez, gerente de Proestadio y dirigente de Liga de Quito, aseguró que tomarán precauciones para evitar desmanes en los exteriores del escenario deportivo. A los hinchas argentinos se les pedirá en el acceso que presenten documentos de identidad como pasaporte, DNI o cédula de identidad.

“Haremos uso de nuestro estricto derecho de admisión. Hinchas de Liga o Boca que consideremos que no deben entrar, deberán alejarse del estadio. Abriremos una ventanilla para devolver el dinero de esas entradas”, dijo Álvarez.



'La 12' estará completa en Casa Blanca. Los cabecillas ya están en el país. Este martes 20 de agoto se confirmó también la presencia de Mauro Martín, segundo al mando de la barra, quien viajó a Ecuador acompañado únicamente de un aficionado Xeneize para no levantar sospechas. También están en el país otros líderes menores, según registros de Migración ecuatoriana que obtuvo Infobae.



Además habrá 700 policías en el operativo de seguridad. Según Jimmy Viteri, Teniente Coronel de zona La Delicia, los hinchas visitantes serán custodiados desde su llegada al estadio. Esto, con el propósito de evitar desmanes. En el 2016, Di Zeo y otros integrantes de la barra de Boca saquearon locales comerciales cercanos al Atahualpa. Esto ocurrió en la previa del juego de semifinales de la Libertadores frente a Independiente del Valle.



Viteri recomienda a ambas hinchadas llegar con al menos una hora de anticipación al estadio. Esto, para evitar aglomeraciones en los accesos que puedan provocar algún tipo de enfrentamiento entre aficionados.