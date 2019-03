Reserva de Barcelona SC y Toreros FC no se entrenaron por deudas pendientes

LEA TAMBIÉN

Este lunes 4 de marzo de 20119, los jugadores de la Reserva del Barcelona Sporting Club y del equipo filial Toreros FC decidieron no entrenarse por encontrarse faltos de pago. La directiva se reunirá esta tarde para solucionar el tema de deudas con los futbolistas amarillos.

Barcelona SC se encuentra en apuros económicos con sus formativas. Los jugadores de Reserva no han cobrado siete meses, mientras que los futbolistas de Toreros FC no reciben sus pagos en cuatro meses. Por este motivo decidieron no entrenarse hasta que se resuelva el tema.



El pasado sábado 2 de marzo, el equipo de Reserva de los amarillos viajó hasta Sangolquí para enfrentarse al Independiente del Valle. Los ‘Rayados’ se impusieron 3 a 0. El equipo guayaquileño suma siete puntos y un

gol a favor en sus cuatro cotejos disputados.

DEUDA



Toreros = 4 meses

Reservas = 7 meses



Por su parte, Toreros FC disputará el torneo de Segunda Categoría 2019. El cuadro filial arrancará su participación en el Grupo A de Guayas, junto con Guayaquil SC, Rocafuerte, Patria, Everest, entre otros. El año pasado, Toreros llegó hasta el cuadrangular de semifinales, en donde terminó segundo con siete puntos.