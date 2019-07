La ausencia de Neymar en reinicio de actividades precipita divorcio con PSG

LEA TAMBIÉN

¿Es el inicio del divorcio entre el PSG y Neymar? El club parisino lamentó este lunes 8 de julio del 2019 la ausencia de su astro brasileño en el regreso a los entrenamientos, prometiendo “tomar las medidas apropiadas” que correspondan, mientras que el jugador más caro de la historia no esconde su deseo de irse.

Un comunicado lacónico, lapidario e inesperado para iniciar la temporada 2019-2020. “Este lunes 8 de julio, Neymar estaba convocado para el regreso a la actividad del grupo profesional del PSG. El (club) constató que el jugador no se presentó en a la hora y el lugar acordados, sin haber sido previamente autorizado por el club”, denunció el PSG en su página de internet.



Lesionado en el tobillo con la selección brasileña antes de la Copa América, el jugador de 27 años no tendría la intención de incumplir sus obligaciones, según varios medios, a pesar de su manifiesto deseo de irse confirmado el viernes por el presidente del FC Barcelona.

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2019

La asesoría del astro brasileño informó este lunes a través de un comunicado que el Paris Saint-Germain (PSG) “fue informado” del calendario del futbolista, por lo cual estaba al corriente de que sólo podría retornar a las prácticas el 15 de julio en el club francés.



“Tenemos agenda tanto comercial como institucional. Y esas fechas ya estaban agendadas hace meses”, precisó NR Sports, agregando que Neymar comparecerá este sábado 13 de julio a la final del torneo de fútbol Neymar Jr's Five, cuyo cierre se realiza anualmente en su instituto en el litoral de Sao Paulo.



El propio padre de Neymar, Neymar Senior, declaró que el PSG estaba “informado” de la ausencia de su hijo y representado. “El motivo (de la ausencia) es conocido y previsto desde hace un año, en el marco de las actividades del Instituto Neymar. No podíamos aplazarlo y se presentará el 15 de julio. Es tan sencillo como eso, no hay polémica”, afirmó a la cadena Fox Sports unos minutos después del comunicado del PSG.

“¡Ciao!”



Criticado por su permisividad hacia su estrella desde su llegada en el verano boreal de 2017 por 222 millones de euros (USD 248,93 millones al cambio actual), el club parisino ha cambiado radicalmente su postura para reafirmar su autoridad.



El primer paso de esa toma del control, el tono firme utilizado por el presidente Nasser Al-Khelaifi a mediados de junio, al término de una temporada en términos generales decepcionante.



“Los jugadores van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas”, apuntó, sin citar a Neymar, en una entrevista en la revista France Football.



El club de la capital fue campeón de la Ligue 1, pero cayó de forma humillante en octavos de la UEFA Champions League.



Su derrota en la final de Copa y la falta de motivación y cierta apatía en los últimos partidos de liga reavivaron las voces críticas contra el estatus del que goza ‘Ney’ en París.



El brasileño acumula dos temporadas complicadas, manchadas por las lesiones y actuaciones decepcionantes.