‘Toño’ Valencia llegó a Lima y solo jugará el amistoso ante Perú

Luis Antonio Valencia regresará a la Selección ecuatoriana de fútbol luego de 13 meses. El deportista llegó a Lima la mañana de este 12 de noviembre, procedente de Inglaterra, para el amistoso que disputará la Tri ante Perú, este 15 de noviembre.

‘Toño’ Se adelantó a la delegación de jugadores que militan en el torneo nacional, que partieron desde Guayaquil a las 08:00 de este 12 de noviembre.



Sin embargo, Valencia solo disputará el partido contra Perú y no estará en el segundo amistoso, ante Panamá el 20 de noviembre. Esto tras un acuerdo al que llegó el jugador con el entrenador Hernán Darío Gómez.



“Le dije que venga y me juegue en Lima y luego regrese a su equipo”, contó el ‘Bolillo’ en rueda de prensa, cuando se le consultó sobre el deportista del Manchester United. El jugador es suplente en su club, debido a diferencias con el entrenador José Mourinho.



A decir del entrenador aún no ha decidido la posición en la que jugará Valencia, ya sea como lateral o como volante. “El sector derecho es suyo, sea atrás o más adelante, no hay problema”, dijo.

El último juego del amazónico con la camiseta de la Selección, fue el 6 de octubre del 2017. Ese día Ecuador perdió 2-1 ante Chile, por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



Además de Valencia, a Perú también arribaron Jefferson Montero, Gabriel Achilier, Carlos Gruezo, Énner Valencia, Miler Bolaños, Romario Ibarra y Arturo Mina. El último en llegar será Alexander Domínguez, la mañana de este 13 de noviembre.



“Aquí vamos a tener una mejor respuesta física, pero lo que es información táctica todavía nos va a costar mucho. Estamos empezando un proceso y nos va a costar más”, dijo Gómez antes de abordar el vuelo hasta la capital peruana.



A decir del entrenador, Ecuador llega en desventaja contra el conjunto peruano. “Al momento no estamos para pelear con ellos (Perú), estamos para aprender de las dificultades”, finalizó el estratega colombiano.