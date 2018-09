El goleador Juan Luis Anangonó es la duda en la alineación de LDU

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito buscará la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana en el estadio Monumental de Palmaseca, en Cali, Colombia. El partido será el miércoles 19 de septiembre del 2018 a las 19:45 (hora de Ecuador). Los albos tienen la ventaja del 1-0 logrado en la ida. El DT Pablo Repetto tiene una sola duda en la alineación titular para el juego de revancha ante el Deportivo Cali.

El entrenador uruguayo de los albos habló este martes 18 de septiembre antes de la práctica en el estadio Pascual Guerrero. Allí elogió a su rival, pero no confirmó la posible titularidad de Juan Luis Anangonó en el ataque de LDU. El delantero salió lesionado en el último partido del campeonato nacional y es duda para el cotejo.



Repetto dio las alternativas en caso de no lograr la recuperación de Anangonó. “Juan todavía no está descartado. Tenemos que evaluar. Esperemos que pueda llegar sino tenemos las opciones de Gastón (Rodríguez) y Djorkaeff (Reasco)”, manifestó. El colombiano Cristian Martínez no puede jugar la Sudamericana.



Con la única duda de Anangonó, Liga de Quito jugaría con Adrián Gabbarini, en el arco. La defensa: José Quintero, Franklin Guerra, Hernán Pellerano y Cristian Cruz. En el medio campo los dos volantes de marca serán Édison Vega y Jefferson Orejuela. Los volantes Anderson y Jhojan Julio junto a Fernando ‘Chiqui’ Guerrero.



En la delantera, en el caso de que no sea titular Anangonó, la alternativa puede ser Gastón Rodríguez. En el primer semestre, Rodríguez ya jugó un partido como delantero.