Adrián Gabbarini: ‘Me robaron otra vez mi imagen de la Virgen de Luján’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es la tercera vez que le sucede. A Adrián Gabbarini, golero de Liga Deportiva Universitaria, le volvieron a sustraer una estatuilla de la Virgen de Luján, de la cual es devoto. Ahora fue en el estadio George Capwell, la noche del miércoles 30 de octubre del 2019, en el partido de vuelta de semifinales de la Copa Ecuador frente a Emelec, en Guayaquil.

El arquero argentino, quien renovó por dos temporadas con la ‘U’ en enero del 2019, atajó uno de los penales en la tanda por la clasificación a la final de la Copa Ecuador. Gabbarini detuvo el remate de Leandro Vega, en el juego que Liga se impuso 5-4 en el estadio Capwell.



“El partido fue difícil y nos costó siempre. Los penales los hicieron muy bien los muchachos. Estudiamos a los cobradores y tratamos de anticiparnos a ellos”, manifestó el futbolista albo en declaraciones a la Radio La Red (102.1

FM en Quito).

¡ESTAMOS EN LA FINAL!

¡Victoria alba en penales Emelec 4-5 LIGA!

Partido de ida vs Delfín Sporting Club:

📆 10 de noviembre

🏟️ Estadio Rodrigo Paz Delgado

Partido de vuelta:

📆 16 de noviembre

🏟️ Estadio Jocay#EMEvsLDU#CopaEcuador #TarjetaAlCáncer pic.twitter.com/FGQgW3kOx6 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 31, 2019



Sin embargo, no todo fue felicidad para Gabbarini. “Hay que pensar en positivo y descansar bien antes de enfocarnos en la final ante Delfín. Hoy me robaron otra vez mi imagen de la Virgen de Luján. Van a poner un santuario acá en Guayaquil”, declaró.



En los dos partidos de la final del campeonato 2018, en el Capwell y en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el guardameta también pasó por la misma experiencia con los azules.



​“Me robaron las imágenes en los dos partidos. No es cábala, pero es mi religión. Tengo más imágenes. No porque haya perdido las imágenes íbamos a perder las finales. Pero la persona que lo hizo dejó una mala imagen de Emelec”, dijo Gabbarini cuando festejó el título del 2018.



El golero aseguró, en esa ocasión, que integrantes del cuerpo médico de Emelec fueron los que se acercaron al arco para llevarse las imágenes de la Virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján, la cual es considerada patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay.