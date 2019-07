‘Alcahuetería sería dejar que vuelvan a la selección’, dice Francisco Egas, pero no revela nombres del piso 17 en la Tri

LEA TAMBIÉN

La decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es firme: sanción para los futbolistas que ingirieron alcohol en el piso 17 del hotel de Belo Horizonte y la no difusión de sus identidades.

La mañana de este jueves, 18 de julio del 2019, el presidente Francisco Egas habló en radio La Red y tuvo conceptos interesantes. “Nos dicen que somos alcahuetes porque no decimos los nombres de los del piso 17. Alcahuetería sería dejar que vuelvan a la Selección y que sigan viviendo como en los últimos años”, dijo Egas, cuando fue cuestionado por la falta de divulgación de los nombres.



De acuerdo con el directivo, las farras en la Selección eran una práctica común en las concentraciones de la Tri: “era una cuestión reiterada, están definidas las personas que participaban, los roles que tenían, los mecanismos que se usaban para estas actividades”.



Según Egas, la Federación “no va a entrar en la montaña rusa de emociones que propone la prensa y la gente en redes sociales ”, con la publicación de los nombres. Lo que sí ratificó es que los sancionados tendrán un castigo ejemplar y definitivo: la Ecuafútbol decidió en sus últimas reuniones que los seleccionados del piso 17 no volverán a la Tricolor, al menos mientras dure la actual administración de la FEF, que estará en funciones hasta enero del 2023.



El directivo mantuvo su postura de no dar los nombres de los seleccionados en la entrevista radial.​