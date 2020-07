Francisco Egas ya trabaja en la contratación de un nuevo DT para la Selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

Con la salida de Jordi Cruyff de la Selección ecuatoriana de Fútbol se abrió una interrogante: ¿Cuándo se contratará al nuevo DT de la Tri? Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no se ha pronunciado al respecto, pero hay pistas sobre los pasos que está dando en el nuevo proceso a pesar de las marcadas diferencias en el Directorio de la FEF.

Carlos Manzur, uno de los nueve vocales del Directorio, admitió que se está buscando un acercamiento con los seis directivos opositores a Egas y anticipó que se busca un consenso para avanzar en la contratación del nuevo entrenador de la Selección.



Un directivo cercano a Egas ha realizado llamadas telefónicas a los opositores del capitalino, desde la renuncia de Cruyff, el pasado 17 de julio de 2020. Sin embargo, aún no hay fecha fija para una sesión del Directorio.



El martes 21 de julio de 2020 hubo un Comité Ejecutivo Ampliado de la FEF, pero no se trató el tema de la Selección. Sin embargo, hay criterios de directivos que respaldan para que Egas, la Comisión de Selecciones y una comisión de dirigentes de los clubes trabajen en el proceso de elegir al nuevo técnico de Ecuador.



Carlos Galarza, vocal de la FEF, rechazó que se analicen nombres para DT aún sin conocer las cifras oficiales de la salida de Jordi Cruyff. “No sé por qué ya se dan nombres. Tiene que ser aprobado por los nueve vocales del Directorio. Como vengo diciendo en las últimas horas, el señor Egas representa un voto. No nos convocan a la sesión a pesar del insistente pedido”, manifestó Galarza.



Sin embargo, hay nombres de candidatos sobre la mesa. Inclusive, el propio Jaime Estrada, otro vocal opositor, ha manifestado públicamente su apoyo para que el uruguayo Guillermo Almada llegue a la Selección ecuatoriana. Miller Salazar, presidente de Macará, abrió la puerta para que el DT ecuatoriano Paúl Vélez se haga cargo de la Tri y respalda la idea de que el nuevo entrenador debe salir del medio para no desaprovechar más tiempo.



Jorge Célico, DT de la Sub 20, y Pablo Repetto, DT de Liga de Quito, también son carpetas que entran en el debate. Se espera que en estos días se confirme la realización de la sesión para conocer el avance de negociaciones.



Esto mientras se tiene previsto que en septiembre de 2020 se juegue amistosos de fecha FIFA como parte de la preparación para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 programado para octubre en Sudamérica.