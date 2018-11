Francia cae en Holanda y Alemania desciende en la Liga de las Naciones

LEA TAMBIÉN

Francia, vigente campeona del mundo, cayó por primera vez desde la consecución de su título, este viernes en Holanda (2-0) en Liga de las Naciones, un resultado que condena a Alemania al descenso a la segunda división de la Liga de las Naciones.

Un gol de Georginio Wijnaldum (44) y un segundo de Memphis Depay (90+5, de penal) dieron a los holandeses, en plena reconstrucción, una esperanza de lograr el primer puesto de su grupo el lunes en caso de empate o victoria en Alemania.



“No esperaba un partido perfecto por nuestra parte, pero es lo que resultó. Estuvimos muy, muy bien”, afirmó el seleccionador holandés Ronald Koeman.



“Nuestro partido fue perfecto, dominamos los 90 minutos”, añadió.



La 'Mannschaft', por su parte, eliminada en fase de grupos en el Mundial ruso, confirmó su descenso a la segunda división de la Liga de las Naciones.



Con una defensa diezmada y tres cambios en relación al once campeón del mundo, los 'Bleus' sufrieron ante un prometedor equipo holandés que ya impresionó contra los alemanes.

Primera derrota 'Bleu' desde marzo

La última derrota de Francia se remontaba al mes de marzo, en un amistoso ante Colombia (3-2) en el Stade de France.



“Esta noche no hay foto. Es lógico que Holanda ganase. Cuando uno está en el confort... El alto nivel implica exigencias”, indicó el seleccionador galo Didier Deschamps al micrófono de TF1.



Con siete puntos, los franceses siguen líderes del Grupo 1, pero los holandeses (6 puntos) tienen un último partido por delante el lunes: un solo punto les bastaría para clasificarse a la Final Four de junio de 2019 debido a su ventaja particular con los franceses (victoria de Francia en la ida 2-1) .



La eliminación de Alemania (1 punto) supone un golpe duro para la 'Mannschaft' y su seleccionador Joachim Löw.



“Para nosotros, este resultado es naturalmente doloroso (...) pero tenemos que aceptar ” el descenso a la segunda división europea, declaró este viernes por la noche el seleccionador germano. “ Pero nuestra mirada sigue fijada en la Eurocopa 2020, a la que nos clasificaremos, a la queremos ir de nuevo con un equipo fuerte”, añadió.

¡¿QUÉ LE HICIERON A LA ALEMANIA 🇩🇪 QUE CONOCÍAMOS?! 😱



Por contra, Dinamarca selló su ascenso a primera división ante Gales (2-1) . Los daneses se unen a ucranianos, rusos y bosnios como equipos que ascienden.



Destacó asimismo entre los partidos del viernes la goleada de Armenia en Gibraltar (6-2) . Armenia lavó así el honor después de la derrota ante la pequeña isla en la ida en lo que supuso la primera victoria de Gibraltar en su historia en partido oficial.



En las divisiones inferiores, el primer puesto del grupo es muy interesante ya que, además de premiar con un ascenso a una categoría superior, da la opción de lograr una de los cuatro billetes a la Eurocopa-2020 que se destinan a los países no clasificados vía eliminatorias.

En la Liga C, el arquero búlgaro Georgi Petkov se convirtió en el jugador europeo de más edad en su puesto en disputar un partido internacional, con 42 años y ocho meses, según la cadena local BNT. Bulgaria cosechó un empate en Chipre (1-1) , en un grupo en el que pelea el primer puesto con Noruega (10 puntos los dos antes del último partido) .