El francés Arséne Wenger: 'Veo similitudes entre Mbappé y Pelé'

Arsne Wenger, legendario técnico francés del Arsenal de Londres y actual alto cargo de la FIFA, cree que hay "similitudes" entre las trayectorias del internacional francés Kylian Mbappé y la del brasileño Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

"Digo hace años que hay similitudes entre Kylian y Pelé. Es un buen ejemplo a seguir. Pelé jugó cuatro mundiales y venció tres (1958, 1962 y 1970). Kylian, con 22 años, ya jugó uno (2018) y lo ganó", señaló Wenger, que durante sus 22 años en el Arsenal (1996-2018) se ganó la reputación de ser un excelente entrenador de jugadores jóvenes.



El antiguo técnico y actual director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA indicó este miércoles en el diario francés Le Parisien que una de las claves del precoz talento del París Saint-Germain (PSG) es que está "bien rodeado".



"El ambiente del jugador tiene mucho peso para el éxito de una carrera. Hace falta estabilidad. No somos conscientes de la suerte que tenemos en Francia por contar con Kylian Mbappé", sostuvo.



Wenger explicó que la selección francesa que venció el mundial en Rusia de 2018 "es generalmente joven y tiene margen", por lo que "no puede inhibirse de luchar por lograr" un segundo título mundial en 2022.



El exentrenador "gunner" mostró su preocupación por los impactos en la salud de los jugadores por un aumento del juego aéreo, después de que estudios hayan apuntado a un riesgo de traumatismos relacionado con el cabeceo.



"Hay que limitar el tiempo de cabeceo al menos en los entrenamientos. Y prohibirlo entre los jóvenes. Entre los adultos no lo sé... Pero debemos estar muy pendientes de las consecuencias en la cabeza debido a los traumatismos", reflexionó