La FIFA retira la sede del Mundial de fútbol Sub 17 a Perú

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció mediante un comunicado su decisión de retirar la sede del Mundial Sub 17 masculino de este año a Perú, sin designar por el momento un nuevo país para organizar el torneo.

“Tras varias visitas de inspección de la FIFA y reuniones mantenidas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y teniendo en cuenta diversos asuntos relativos a la organización y la infraestructura que afectan a la adecuada realización del torneo, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido que la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA no se disputará en Perú”, comunicó la FIFA en un breve texto.



“La FIFA desea expresar su agradecimiento a la FPF y a las autoridades peruanas por sus esfuerzos y manifiesta su apertura a organizar un torneo en Perú en el futuro”, apuntó el máximo organismo del fútbol mundial.



En su comunicado, la FIFA señala que está “evaluando diversas alternativas relativas al nombramiento del nuevo país organizador de la competición” y que “detalles adicionales” serán anunciados “a su debido tiempo” .



El Mundial Sub 17 de 2019 se iba a disputar del 5 al 27 de octubre e iba a ser la segunda vez que Perú albergara esta competición juvenil, después de haber sido ya la sede en 2005, con México como campeón.



Desde el país andino, las reacciones no se hicieron esperar y las autoridades futbolísticas lamentaron la decisión de la FIFA.



“La FPF y el Comité Organizador Local (COL)lamentan la decisión de la FIFA y nos comprometemos a continuar trabajando conjuntamente para poder presentar nuestra candidatura y poder cumplir con el sueño de tener un mundial en el país”, respondió la federación local en otro comunicado.



Aunque en ese mismo escrito, la FPF también admitió que no cumplió con los mínimos exigidos.



“A pesar de los grandes esfuerzos realizados para sacar adelante el Mundial Sub-17 no se ha podido lograr la totalidad de los requisitos solicitados por la FIFA, principalmente con la Garantía Gubernamental N° 8 relacionado al tratamiento de los impuestos” , reconoció la FPF.

FPF en crisis

La federación peruana vive una situación de inestabilidad tras la detención con prisión preventiva de su presidente Edwin Oviedo, acusado de ordenar los homicidios de dos sindicalistas, quedando por ahora a cargo del organismo futbolístico el vicepresidente Agustín Lozano.



Ya a principios de año, el propio Lozano apuntó a que podría peligrar la organización del Mundial Sub 17.



“Necesito una reunión con el área de competiciones de la FIFA para ver cómo vamos a desarrollar el Mundial Sub 17 y qué soporte económico tengo para hacerlo, ya que en estas condiciones es imposible que se haga. Puede estar en riesgo, todo pasa por un tema de dinero”, sostuvo el 8 de enero Lozano.



“Organizar un Mundial cuesta mucho y eso no es solo aporte de la FIFA. Necesitamos patrocinadores y empresas que financien este torneo. Como FPF, consideramos que puede salir adelante si contamos con el respaldo del gobierno, que ya lo tenemos. Ahora esperemos que la FIFA nos pueda ayudar” , declaró entonces Lozano.