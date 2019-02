La fiesta vuelve a la casa del campeón Liga de Quito con la Noche Blanca 

LEA TAMBIÉN

El estadio Rodrigo Paz Delgado se volverá a vestir de gala. Las ocho contrataciones nuevas, la base del equipo que salió campeón el año pasado y el cuerpo técnico de Pablo Repetto serán los protagonistas en la Noche Blanca, este sábado 2 de febrero del 2019.

Con una fiesta similar a la de la final 2018, la nueva versión de la ‘U’ en esta temporada tendrá sorpresas, según la directiva. Los hinchas conocerán a los nuevos talentos y volverán a encontrarse con figuras como el golero Adrián Gabbarini, Jefferson Orejuela, Juan Luis Anangonó...



“Queremos que sea una fiesta. Horas antes del partido presentaremos nuestra nueva indumentaria. Tendremos música, luces y ojalá que muchos goles”, dijo Santiago Jácome, el gerente del equipo albo.

El recibimiento a ‘Súper Gabba’ será especial. Se exhibirá un póster con la imagen del golero argentino vestido como superhéroe. El guardameta renovó por tres años más con LDU y fue uno de los jugadores claves en la estrella 11 de la ‘U’.



La venta de entradas para los hinchas de la ‘U’ comenzará a las 10:00 en las boleterías centrales del estadio. A las 15:00 se abrirá la boletería norte.

Para los hinchas del Independiente Santa Fe, equipo colombiano y rival de la ‘U’, se habilitará la general sur alta. Habrá una boletería habilitada en la av. Diego de Vásquez frente a la parada del Metrobús.



La entrada a general cuesta USD 8, la tribuna oriental 11; la tribuna occidental USD 12 y el palco USD 25. Las puertas del estadio se abrirán a las 16:30 y el operativo en las calles aledañas al escenario comenzará desde las 16:00.



Las sorpresas empezarán desde las 18:00. Puma, la firma que elaboró la indumentaria, presentará la nueva camiseta en un acto especial en el salón de prensa donde se exhiben las copas internacionales. Una de las sorpresas será el nuevo auspiciante para este año.

En la plataforma de Liga Tv también se difundirán los detalles de las camisetas nuevas y de las alternas para este año. El campeón del fútbol ecuatoriano tendrá que defender su título en el torneo de la LigaPro, la Copa Ecuador y la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Los contratados irán saliendo de uno en uno. Los que llegaron a Liga son: Adolfo Muñoz, Andrés Chicaiza, el uruguayo Carlos Rodríguez, José Luis Cazares, el defensa argentino Nicolás Freire, Roberto Garcés, José Ayoví y el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.



Los dos últimos fueron los que recién se presentaron al entrenamiento de ayer en Pomasqui. Ayoví, tras solucionar el problema con su pasaporte, se realizó el chequeo médico y en la práctica se tomó una foto con sus compañeros.



El uruguayo Aguirre recién se presentó a la clínica Toa a los chequeos médicos ayer en la mañana. Sin embargo, el cuerpo técnico de Repetto no descartó ubicarlo en la cancha en el juego de hoy, previsto para las 20:00.

Hasta ayer no se avanzaba en la negociación por Jacob Murillo. Esteban Paz, desde el miércoles pasado, detalló que el diálogo estaba en un ‘punto muerto’ y de allí no se avanza. Aunque Repetto confía en que se pueda cerrar el acuerdo.



¿Cómo alinearía LDU? Según los amistosos que ha tenido en las últimas dos semanas, Repetto ubicaría a Gabbarini; José Quinteros, Freire, Gabbarini y el lateral Cristian Cruz. En el medio campo estarán Jefferson Orejuela, Edison Vega, Anderson y Jhojan Julio y Adolfo Muñoz. La duda está en el ataque.



Juan Luis Anangonó ha sido titular habitual. Sin embargo, con la llegada de Aguirre todavía no está asegurada su continuidad para este año.

Otro que estará en la banca será el volante Jefferson Intriago, quien se iría en junio.