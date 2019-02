La fidelización del hincha, el reto de los clubes en esta temporada

LEA TAMBIÉN

Matías Duffard, Maximiliano Barreiro y Emanuel Franco son los nuevos fichajes de Aucas, por ello fueron invitados a participar en el comercial de la campaña para captar abonados. A los tres se los ve con su carné.

Los tres fueron elegidos por la dirigencia porque representan el esfuerzo que ha hecho el club para armar una plantilla competitiva. Además, son los elegidos para atraer a los aficionados al estadio.



La estrategia tuvo su efecto positivo. En un mes, Aucas consiguió triplicar la cantidad de afiliados. El año pasado, los orientales cerraron la temporada con 250 abonados. Hasta el viernes, las ventas llegaron a 680 tarjetas. A pesar del éxito, no se logró la cifra anhelada por los directivos.



“Propusimos vender 1 500 abonos y conseguir ganancias de USD 150 000. Esperábamos que la hinchada se animara por la plantilla que se armó”, aseguró Pablo Mejía, gerente financiero del club.



No clasificarse a la Copa Suda­mericana y terminar en octavo lugar en el Campeonato del 2018 hizo que los hinchas se alejaran del equipo. El reto es recuperar a los fieles y fidelizar a los nuevos clientes.



Este año, los abonados orientales tendrán derecho a 16 partidos: 15 de la Liga Pro y uno de la Copa Ecuador. Además, en marzo podrán asistir a uno de los entrenamientos y serán parte de una sesión de fotos. Al pagar su afiliación tienen derecho de participar en sorteos de camisetas oficiales del club.



Los precios de los abonos son: general, USD 89; tribuna, USD 120 y palco, USD 290.



En Liga de Quito, el título de campeón que logró el año pasado hizo que la euforia aumentara. Los albos presentan cifras récord en la venta de la tarjeta Liguista Súper Hincha.



En el 2018, antes de la Noche Blanca, hubo 5 400 abonos vendidos. Este año, las cifras crecieron a 7 000.



“Las largas filas que hubo para la final del año pasado influyeron para que los hinchas se decidieran en adquirir sus tarjetas. También fue clave el regreso a la Copa Libertadores”, aseguró Carlos Flores, gerente comercial de Confidenza, empresa especializada en fidelización de clientes.



Para la ‘U’, la venta de Súper Hinchas representa aproximadamente USD 600 000 para el inicio de la temporada. Ese dinero es utilizado en los primeros meses del año.



Esta temporada, la meta es llegar a los 10 000 abonos. Para esto, la empresa realizó campañas en redes sociales, como el concurso ‘Reto de los 10 años’, que consistía en publicar las tarjetas del 2009 y 2019.



El abono le permitirá al hincha albo el ingreso a 20 partidos: 15 de la LigaPro, tres de Libertadores, uno de la Copa Ecuador y la Noche Blanca. Cuatro menos que en el 2018.



Por primera vez se sorteará una cena con jugadores. También se realizan tours en el estadio Rodrigo Paz y visitas al Complejo de Pomasqui, para observar un entrenamiento. Todo esto, en coordinación con el cuerpo técnico.



Hay tres tarjetas disponibles. Liguista Kids, Aportante y Liguista Súper Hincha. Los ­precios van desde USD 20 hasta USD 440.



Guayaquil City, al igual que otros clubes, prepara un plan de venta de abonos para sus partidos de local. El departamento de marketing de los porteños trabaja esta alternativa, con la finalidad de fidelizar a sus pocos seguidores.



Barcelona no ha considerado la venta de abonos. Su plan es incrementar los socios activos. Tiene 20 000 aportantes, que cancelan cuotas mensuales para ingresar a los partidos en el estadio Monumental.



Los toreros tienen tres planes. El de adultos maneja precios de USD 20 a USD 40, dependiendo de la localidad. El de jóvenes -6 a 17 años- de USD 8 a USD 30; y los niños de ­ hasta 5 años deben cancelar USD 20 por inscripción y USD 50 por año.



Con esta modalidad, los socios, al día en sus cuotas, pueden asistir a ventanillas preferenciales en el estadio Monumental, para retirar sus boletos e ingresar a los partidos del campeonato y Libertadores.



Emelec maneja una estrategia similar. En el momento, el club cuenta con 13 000 socios, a quienes se les entregó una tarjeta magnética para ingresar por las puertas automáticas del estadio George Capwell.



También, se manejan planes mensuales, pero sus costos van de USD 5 a 15, además de una membresía de USD 60. Para masificar su campaña, el club decidió que la nueva tribuna de la calle San Martín será exclusiva para socios, en los partidos internacionales.

