Fidel Martínez y Sebastián Pérez seguirán en Barcelona SC. El club no contratará a más jugadores

El entrenador de Barcelona SC, Leonardo Ramos, ratificó la continuidad de Fidel Martínez y Sebastián Pérez, para la segunda mitad de la primera etapa de la LigaPro. En las últimas semanas circuló información de que ambos tenían propuestas de clubes del extranjero.

“Fidel y Sebastián no se van a ir del club, tienen la idea fija de seguir hasta fin de año. Me respondieron que quieren quedarse, tienen la intención de levantar el trofeo al final del año”, dijo el entrenador, la mañana de este 21 de mayo del 2019.



Durante la semana, se mencionó que Pérez podría regresar a Boca Juniors, club dueño de su pase, tras un contacto que tuvo de los directivos gauchos. De Martínez se dijo que tenía propuestas del fútbol mexicano.



Según Ramos, quiere mantener a todos sus jugadores porque gusta de la estructura del equipo. “La idea es no desarmar el equipo, tenemos recambio”, dijo el DT, que adelantó que realizarán una ‘mini-pretemporada’ en Manta, durante la paralización del torneo por la Copa América.

Sebastián Pérez (der.), futbolista del BSC.



La directiva descartó la posibilidad de contratar a más jugadores, durante el segundo periodo de contrataciones, que se abrirá este 24 de mayo y se extenderá hasta el 24 de junio. La crisis económica del club les impide reforzarse, pese a que tienen tres cupos disponibles para extranjeros.



Barcelona es líder del torneo, con 30 puntos. La efectividad ofensiva es su principal fortaleza, pues se consolidad como el club más goleador de la primera etapa, con 32 anotaciones en 14 partidos.