Fernando León también fue contactado por el entrenador de la Selección

Luis Fernando León vive su aislamiento social junto a su familia, en México. El ecuatoriano que milita en el San Luis de Potosí, de la Liga MX, está tranquilo con lo que está pasando el mundo. Asegura que durante la cuarentena ha analizado su debut en ese país y lo que pudo haber sido una convocatoria para la Selección.

“Hasta las once de la noche aún no estaba inscrito, no sabía si iba a jugar ese día. No había entrenado con el equipo, no estaba afianzado y no había visto ningún video de Tigres. Sabía que tenían a Gignac, Dante y Énner, que son jugadores que te marcan diferencia. Entré ciego a la cancha, no sabía nada de los movimienos, pero lo hice con confianza, ganas y los huevos que me caracterizan”, dijo León, quien vive su primera experiencia internacional.

Sobre la Selección, El defensor central aseguró que el DT Jordi Cruyff y sus asistentes se contactaron con él. Le comentaron que contaban con él para el proceso de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

“Uno siempre sueña con ser parte de la Selección, ser figura y ayudar. Estás representando al país y a tu familia. Es bueno estar. Con el trabajo que he venido haciendo me lo he estado ganando, espero vestir esa camiseta en algún momento, afianzarme y ser titular. En esta convocatoria iba a estar, tuve la convocatoria, pero por la pandemia no se pudo”, aseguró.

La noticia de su convocatoria se la hizo conocer el presidente del Atlético San Luis, su representante Gonzalo Vargas y hasta el mismo DT Cruyff. Él le llamo y le dijo que iba a estar para los partidos contra Argentina y Uruguay.

“El presidente del club habló conmigo, Gonzalo Vargas también lo sabía ya y me lo comentó. Estaba para los partidos contra Argentina y Uruguay. Después me llamó el profe y me aseguró que era un hecho mi presencia. Iba a tener la posibilidad”, recordó.

León aseguró que en la charla que tuvo con el estratega holandés de la Tri, este le pidió trabajo. Incluso aseguró que el tiempo era corto para ponerse a punto para las eliminatorias y por eso el plan era enviarles material para que lo pongan en práctica en sus clubes.

“Ellos simplemente piden trabajo y más trabajo. Lo primero que me dijo fue que trabaje, acate las órdenes. Para mal de la Selección hay pocos días para trabajar y planificar un partido. Iba a ser algo corto, nos iban a mandar videos para tratar de trabajar en los equipos. La línea que ellos buscan es ser contundentes, no tener errores, ser cortos, atrevidos y no escondernos. Me supo manifestar muchas cosas que quizá yo ya las aprendí con Ismael Rescalvo y Miguel Ángel”, dijo.