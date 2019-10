La FEF ya escogió al nuevo entrenador de la selección mayor

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol escogió a un entrenador para la selección mayor, pero aún debe pulir detalles para su contratación. Se prevé que en un periodo de 48 horas se realice un evento de presentación oficial.

Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Francisco Egas, la tarde de este 16 de octubre de 2019. "Hay una persona con la que estamos puliendo ya detalles de su contratación", dijo el directivo capitalino.



Egas se mostró optimista por el futuro de la selección, pese a que evitó confirmar el nombre del entrenador. Según él, la llegada del estratega también tiene implicaciones comerciales, por lo que se negó a anunciar la identidad del nuevo DT de la Tri.



"Tenemos que terminar su contrato, tenemos que firmarlo y la parte comercial debe alistar los protocolos para que la presentación genere impacto", dijo Egas, respecto a la llegada del entrenador, que dirigirá los partidos de la fecha FIFA de noviembre.



Se le consultó específicamente sobre la llegada del alemán Jürgen Klinsmann, que era uno de los principales candidatos. Egas no lo confirmó, pero tampoco lo descartó. Lo que sí dejó claro es que el nuevo DT tendrá libertad de pasar tiempo fuera del país.



"No soy de hacer anuncios, se los dejo a ustedes (periodistas). Si ustedes me siguieron en la Universidad Católica saben que soy serio y no vendo falsas noticias", finalizó Egas, antes del inicio del Comité Ejecutivo de la FEF.