Los vocales de la Ecuafútbol piden revisión del sueldo de Jordi Cruyff

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carlos Galarza, vocal del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), volvió a poner en debate los salarios del neerlandés Jordi Cruyff, con su cuerpo técnico y del director deportivo de la Tricolor, Antonio Cordón. El domingo 29 de marzo en la noche lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, que desencadenó en un ir y venir de llamadas telefónicas y de mensajes por Whatsapp.



Galarza, que llegó a la FEF en representación de las asociaciones, propuso que Cruyff y su grupo de trabajo “tengan la sensibilidad para suspender temporalmente de mutuo acuerdo los contratos suscritos”. Esa posición la planteó horas después (cerca de las 11:00 del lunes 30 de marzo), en un grupo de Whatsapp que tienen los nueve miembros del Directorio.



El dirigente Galarza corroboró a este Diario su planteamiento: “La crisis sanitaria originará consecuencias económicas y debemos tomar las medidas necesarias en beneficio del fútbol. He propuesto que no se les paguen los salarios a Cruyff, Cordón y sus asistentes, mientras dure la emergencia del covid-19”, afirmó Galarza.



El dirigente fue crítico ante una potencial salida de Cruyff. Dijo: “Le estamos pagando para que piense en otro club. Se ha divulgado que si Xavi es nombrado técnico del ‘Barça’ se lo llevaría y volveríamos a cero. Y eso es perder el tiempo para el país por la proximidad de las eliminatorias sudamericanas”, agrega Galarza.



Ayer no estaba planificada ninguna reunión virtual de los dirigentes de la FEF, pero el mensaje que puso Galarza por Whatsapp originó otros, y también una respuesta del presidente del organismo. Cruyff llegó al país el 14 de enero contratado para dirigir a la Tri por las eliminatorias del Mundial de Catar 2020 y la Copa América.



Su llegada también incluyó al español Antonio Cordón, como director deportivo, cuyo salario llega a USD 1,5 millón anual, y un ‘staff’ de seis personas. Su contrato incluye una cláusula de rescisión ante propuestas de clubes. Pero no tendrá que pagar ningún centavo, en caso que quiera finiquitarlo.



El Directorio se reunió por última vez a finales de febrero y tenía previsto hacerlo a mediados de marzo, pero por la emergencia sanitaria no lo hizo. Antes de eso, en la penúltima reunión, Egas accedió a un pedido de seis vocales que pidieron se les hiciera conocer los detalles de los contratos de Cruyff, Cordón, del ‘staff’ y del secretario Gustavo Silikovich.



En esa ocasión, Egas leyó los valores que ganaba cada uno de los miembros de la Selección (incluido el director deportivo), que superaban los USD 4 millones y que con los impuestos llegaba a los USD 6 millones. En esa reunión, Egas dijo que la Federación asumirá los impuestos de los profesionales europeos.

Ayer, Egas reconoció en Radio La Redonda, de Quito, que tiene un plan de contingencia de 20 puntos, en el que están previstas las revisiones salariales de los cuerpos técnicos y personal administrativo. En la tarde de ayer, la FEF informó a través de su departamento de prensa que el plan abarca “la implementación de un nuevo calendario y formatos para la Copa Ecuador, Superliga Femenina, Segunda Categoría, un presupuesto ajustado a la realidad del país y la suspensión de los viajes para las reuniones de las Comisiones y del Directorio”.



Sin embargo, ayer en la mañana Egas, en su respuesta a los miembros del Directorio, a través de un mensaje de Whatsapp, pidió no debatir el tema públicamente y convocó una reunión para el martes 7 de abril, con los nueve vocales. Uno de los que mantiene la postura que se negocie con Cruyff, Cordón y los asistentes es el vocal Amílcar Mantilla: “No le podemos pagar proporcionalmente porque no está trabajando. Le corresponde al presidente (Egas) plantearle y que sea consecuente con el país en esta emergencia. Y una vez que termine, su contrato sea reactivado”.

​