Repetto, Vélez, Almada y Gorosito, los candidatos que buscan los vocales y el presidente de la FEF para dirigir a la Tri

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya tiene en la mira a cuatro entrenadores para reemplazar a Jordi Cruyff, que no continuará al mando de la selección mayor. Los dirigentes se enfocaron en entrenadores de la región y dos que dirigen en el país.

Una dirigente cercano a Francisco Egas se comunicó con un vocal del Directorio, para consultar su opinión sobre la posibilidad de contratar al uruguayo Pablo Repetto, que dirige a Liga de Quito o al ecuatoriano Paúl Vélez, que al momento está en Macará.



El vocal, que está en desacuerdo con Egas y que prefirió reservar su nombre, confirmó a este Diario que en efecto ambos nombres fueron mocionados. Sin embargo, evitó referirse sobre su preferencia, por el momento.



Por otra parte, Carlos Manzur, miembro del Directorio ratificó que tras la salida de Cruyff buscarán a un entrenador sudamericano, o que esté dirigiendo en el país. Según él, no hay espacio para traer a otro estratega europeo.



En una entrevista para radio Sucre, a Manzur le preguntaron sobre Guillermo Almada y Néstor Gorosito. “Están en el radar”, fue la respuesta del directivo guayaquileño, que reconoció la molestia que existe por la salida de Cruyff y del Director Deportivo, Antonio Cordón.



Egas había pedido autorización al Directorio, vía Whatsapp, el pasado viernes 17 de julio, para finiquitar el contrato con el holandés Cruyff y también buscar entrenador, pero los seis vocales que están en desacuerdo con su administración, rechazaron la propuesta y pidieron ser incluido en las decisiones.



Carlos Manzur admitió que la cláusula de salida de Cruyff asciende a USD 900 000, sin embargo, la FEF no recibiría esa cifra, debido a que deberán descontarse los meses de sueldo que se le adeudan al estratega. “No creo que habrá problemas económicos, creo que vamos a quedar en paz porque no se ha ejecutado la cláusula de partida al Barcelona (de España)”, dijo el directivo.



En el contrato del estratega se establecía que este podría salir, sin pagar una indemnización, siempre y cuando sea contratado como director deportivo del equipo catalán, hecho que hasta el momento no se ha concretado.



El uruguayo Guillermo Almada y el argentino Néstor Gorosito también estarían “en el radar” del equipo que conforma el guayaquileño junto a Egas y Michell Deller.

Guillermo Almada gesticula durante un cotejo del Santos en el fútbol mexicano. Foto: AFP



“Somos minoría, de repente la mayoría es la que va a decidir a quién traer. Dios quiera y sea consensuado”, también admitió el directivo guayaquileño en una entrevista que le dio a Radio Sucre, este 20 de julio del 2020.



Esa opinión es apresurada, a decir de Carlos Galarza, otro de los miembros del Directorio. Espera que en la reunión se lleguen a acuerdos para buscar al nuevo entrenador, descartó adelantar nombres de candidatos. Hasta las 14:00 de este 20 de julio, no les habían confirmado la aceptación de la sesión.



Dice que todavía desconocen los detalles contractuales, pese a los pedidos que hicieron anteriormente. Galarza espera que las disputas que existen al momento no entorpezcan la llegada de un nuevo entrenador para selección, que se acerca a su debut en las eliminatorias sudamericanas, en octubre próximo.