Dalo Bucaram: 'Francisco Egas tomaba decisiones unilaterales'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del 9 de Octubre, Dalo Bucaram, aseguró que la decisión adoptada por el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el pasado 24 de abril del 2020, de remover a Francisco Egas como presidente y nombrarlo tercer vocal, cuenta con la aceptación de una mayoría de clubes.

El directivo sostuvo que la resolución y el nombramiento de Jaime Estrada como nuevo presidente, responde a la falta de consenso en la toma de decisiones y al mal manejo de los recursos de la FEF. Así lo manifestó en una entrevista concedida a Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil este 30 de abril del 2020.



Según Bucaram, “(Francisco) Egas tomaba decisiones unilaterales. Comenzó a pagar con presupuestos que no habían sido aprobados por el directorio, violó reglamentos y se creyó dueño de la FEF. No puedes tratar a los dirigentes como gente que debe aceptar tus decisiones y si el directorio te pone un tope de USD 4 millones no puedes contratar al DT por seis millones, estás loco”.

De acuerdo con el directivo, la mayoría de equipos estarían dispuestos a respaldar las medidas adoptadas por el Directorio en el Congreso Extraordinario programado para el viernes 1 de mayo del 2020: “Creo que lo más legal posible ha sido lo decidido por el Directorio. La gente quizás no sabe que el 85% de las directivas de clubes están de acuerdo con la salida de Francisco Egas”.



La mañana del 30 de abril, FIFA envío un comunicado a la Ecuafútbol en el que sostenía que: “Ni la FIFA ni la Conmebol se encuentran en posición de reconocer los pretendidos acuerdos adoptados por el Directorio”. El documento añade que ambos organismos solo reconocen como presidente de la FEF a Francisco Egas, y que no validarán las decisiones que se tomen en el Congreso, hasta “que se evalúe los acuerdos adoptados y su compatibilidad con los principios de buena gobernanza”.



Consultado sobre la posición de los organismos internacionales, él apeló a la autonomía de la FEF. “Este Congreso nace con el respaldo de los clubes, que somos los solicitantes, acorde a lo que aparecen en los estatutos. Si la mayoría de los clubes quieren ir al Congreso por el mal manejo del presidente Egas, ¿quién no quiere o se opone al congreso?”, sentenció.