Federer y Djokovic se enfrentarán en la semifinal del Masters 1000 de París

Roger Federer, en busca de un histórico 100º trofeo, se unió al serbio Novak Djokovic en semifinales del Masters 1000 de París al derrotar al japonés Kei Nishikori (11º) en dos sets 6-4, 6-4, este viernes.

Será el 47º duelo entre el suizo con 20 coronas en Grand Slam, de 37 años, y el serbio, que subirá el lunes a lo más alto de la clasificación ATP. La otra semifinal opondrá al austríaco Dominic Thiem (N.8) con el ruso Karen Khachanov (18º), ambas el sábado.



En los últimos meses los esperados duelos entre Federer y 'Djoko' no llegaron a darse, primero en Nueva York y luego en Shanghai. Su último cara a cara data de mediados de agosto en la final de Cincinnati, que cayó del lado del serbio (6-4, 6-4) .

Novak Djokovic se impuso a Marin Cilic en París. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP



Poco antes, Novak Djokovic se clasificó para semifinales tras remontar ante el croata Marin Cilic (N.7 del mundo) en tres sets (4-6, 6-2, 6-3) . No fue fácil para el serbio, que jugó constipado y se le notó de peor humor de lo habitual. En el primer set fue superado por los golpes profundos, potentes y precisos de su rival. Pero un bajón del croata, que jugará la final de la Copa Davis ante Francia, dio alas a

“Fue un partido muy apretado, viví altos y bajos, habría podido servir mejor”, reconoció Djokovic.



El viernes, 'Djoko' sumó una 21ª victoria consecutiva en el circuito. No pierde desde el Masters 1000 de Toronto a primeros de agosto, donde fue frenado en octavos de final por el griego Stefanos Tsitsipas.

Más sencillo para Federer

Djokovic, quien deja atrás dos años complicados, con una operación de codo y con una pérdida de motivación y confianza, lleva una impresionante serie desde el pasado verano boreal con los títulos de Wimbledon y el US Open, además de los torneos de Cincinnati y Shanghai.



Por primera vez desde octubre de 2016, el serbio se sentará en el trono del tenis mundial el lunes, desalojando al español Rafael Nadal, quien se retiró antes de su estreno en París-Bercy.



Las cosas fueron más sencillas para Federer. Un break con 4-4 en el primer set, después un segundo de entrada en el segundo le bastaron para deshacerse de Kei Nishikori.



“Jugué un partido muy sólido, hacía mucho tiempo que lo esperaba” , se congratuló Federer. “Realicé la buena elección en el momento importante, es lo que deberé hace mañana (sábado) si quiero derrotar a Novak”, añadió.

Thiem más cerca de Masters de Londres

Además, el austríaco Dominic Thiem, N.8 del mundo, se clasificó para su primera semifinal en el Masters 1000 de París al derrotar este viernes al vigente campeón del torneo, el estadounidense Jack Sock (23º) , en tres sets 4-6, 6-4, 6-4.



Al clasificarse para su primera semifinal en el Masters 1000 sobre superficie dura, Thiem aporta una nueva prueba de su polivalencia, dos meses después de alcanzar en el US Open sus primeros cuartos de final en un Grand Slam diferente a Ronald Garros. Además, dio un paso más hacia el Masters de final de temporada de Londres.



El austríaco de 25 años buscará un puesto en la final contra el joven ruso Karen Khachanov (22 años) , que logró una amplia victoria frente al alemán Alexander Zverev, 6-1 y 6-3.



Kachanov, 18º jugador mundial, no dio opción al número 4 de la ATP, lastrado por los problemas físicos. Zverev fue tratado de un hombro en el primer set y multiplicó los errores no forzados, por lo que cedió ante la potencia de su rival.



El ruso tuvo una tarde tranquila un día después de haber salvado dos bolas de partido contra el estadounidense John Isner.



París-Bercy es el último torneo de categoría Masters 1000 de la temporada. Se juega sobre superficie rápida y bajo techo, repartiendo 4.872.105 euros en premios.