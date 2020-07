Las Federaciones deportivas  provinciales y las ligas cantonales exigen sus asignaciones al Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 24 representantes de las Federaciones deportivas provinciales y de las 221 ligas cantonales del Ecuador reclaman sus recursos al Ministerio de Finanzas. En una conferencia de prensa virtual este martes 21 de julio de 2020, los presidentes de estos organismos se pronunciaron por el atraso en el pago a entrenadores, deportistas y empleados del deporte ecuatoriano.



Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, informó que no han sido escuchados en el Ministerio de Finanzas y no hay respuestas por parte del Gobierno. “Deportistas y entrenadores no han cobrado en los últimos tres meses. En el caso de las Ligas Cantonales ya son seis meses sin recibir recursos”, dijo el directivo.



La falta de pagos ha generado que los deportistas, entrenadores y monitores tengan que poner dinero de su bolsillo por el atraso generado. Ruiz anticipó que no se descarta medidas más radicales para los próximos días. Incluso anunció que se harán plantones en las afueras del Ministerio de Finanzas exigiendo audiencia y respuestas de Richard Martínez.



Está previsto que en los próximos días se realicen movilizaciones por parte de los deportistas en todas las provincias. “El deporte está unido. Queremos que nos escuchen. La Secretaría ha hecho el esfuerzo, pero los técnicos que nos notificaban los desembolsos de los dineros ya no contestan las llamadas”, agregó Ruiz.



Los representantes de las Federaciones provinciales advirtieron que además la falta de dinero se está generando atrasos en el Seguro Social y en el Servicio de Rentas Internas. Esto puede generar multas y más deudas. En el caso de las Ligas cantonales también hay problemas para el pago de los servicios básicos como luz y agua.



Al final de la conferencia de prensa se hizo púbico un manifiesto en el que se detalló los argumentos legales y que respaldan la Constitución para exigir el dinero. Se espera que exista una respuesta por parte del Gobierno Central.