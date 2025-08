Un accidente fatal se produjo en la tercera etapa de la Vuelta a la República de Ecuador durante el 30 de julio del 2024 y dejó dos personas fallecidas y al menos 18 heridos, entre ellos un menor. Este último perdió la pierna y la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (FEDAK) se pronunció sobre su caso y los demás afectados.

En la vía Aguaján-Ambato, el carro piloteado por Mauricio Herdoiza y José Sevilla se estrelló en una de las curvas. En tal punto del trayecto, el vehículo se estrelló contra otro automóvil y ante un grupo de espectadores del rally.

Entre los fallecidos se encontraron Daniela Merino, de 21 años, y Santiago Ortiz, de 52. Ortiz acudió al espectáculo automovilístico con su hijo de 13, quien resultó herido y sufrió la amputación de una de sus piernas.

Marcelo Ron, presidente de la FEDAK, conversó con EL COMERCIO y confirmó la situación del menor y cómo se procederá. El titular del organismo señaló que este cuenta con una póliza de responsabilidad civil con una compañía de seguros, la cual deberá intervenir.

“La aseguradora tiene que ya entrar en acción, como le había manifestado, y ya se pondrá en contacto con la madre del niño, por lo que el padre es el que falleció; el niño estaba con el padre. Ese es el tema, por que no hay que echar la culpa solamente al Federación o al corredor. También hay que ver la responsabilidad del público“, sostuvo Ron.

¿Cómo actuará la FEDAK con las demás victimas del accidente?

En el caso de los demás afectados por el accidente, Ron agregó que la aseguradora también se pondrá al frente de la situación. A su vez, agregó que a los pilotos deben contar con un seguro de vida y uno de responsabilidad civil para poder competir.

Con respecto a las acciones de la Fedak, el titular de la entidad señaló que la aseguradora les señaló que esta se pondría en contacto directo con los involucrados. De tal forma, esta se encargará de entablar diálogos y acuerdos.

“La postura de la Federación es colaborar en todo con las víctimas y con los familiares a través de la compañía de seguros y de la póliza que tenemos. Estamos buscando, por medio de la empresa privada, si podemos gestionar algún tipo de de ayuda o colaboración con el niño que perdió la pierna“, manifestó.

La Vuelta a la República quedó cancelada

La edición 2025 de la Vuelta al Ecuador fue cancelada oficialmente el 31 de julio, tras el trágico accidente ocurrido en Ambato durante la tercera etapa de la competencia. La Fedak emitió un comunicado en el que confirmó la cancelación definitiva del evento.

La Federación sostuvo que aquello se dio a raíz de una evaluación tras la última carrera y en respeto a la seguridad y valores del deporte. A su vez, pilotos como Martín Navas, líder del certamen, anunció su retiro tras el último hecho.

En su diálogo con EL COMERCIO, Ron también señaló que la seguridad no es negociable dentro de los eventos automovilísticos. “Pese a todo, algo siempre puede pasar y esta es la excepción que confirma la realidad. Nos solidarizamos y nos unimos al dolor de las de las personas, de las de los familiares, de todo. Ya no podemos remediar lo que sucedió. Podemos dar algo paliativo, pero ya no remediar“, agregó.