La Serie B pudiera arrancar el 5 de marzo del 2021, según la LigaPro

La fecha de inicio del torneo de la Serie B aún no se ha definido. Sin embargo ya tienen una fecha tentativa que sería definida en los próximos días, tras una reunión de presidentes.

David Constante, Director de Competencias de la LigaPro, aseguró que la fecha probable del inicio del torneo de la Serie B sería el

5 de marzo, dos semanas después del inicio de la Serie A.

"El inicio de la Serie B sería el 5 de marzo todavía no se define pero creería que esa seria la fecha", dijo el director.

Sobre el regreso de los hinchas al estadio, aseguró que por ahora no se ha definido. La prioridad de la LigaPro es cuidar la salud de todos.



"El tema de la pandemia es muy cambiante en estos momentos y siempre vamos a priorizar la salud de los aficionados", dijo.



También adelantó que los calendarios de ambas competencias se definirán en los próximos días y que sí contempla la paralización de actividades durante las cinco fechas FIFA y la Copa América.



"Al momento sí se para el torneo, cuando existan Fechas FIFA", dijo Constante, que además recalcó que la planificación del fixture fue pensado para no ser ajustado posteriormente, salvo un caso como el del 2020, que se paralizó a nivel mundial el deporte.



"Estamos bien si el torneo se inicia el 19 de febrero. No nos quedamos ajustados en ningún momento (...) En base de todas las variables de las copas internacionales (Sudamericana) armamos nuestro calendario de la Liga Pro" ·