El DT Favaro busca el reemplazo de Juan Manuel Tévez en el ataque de Aucas

El volante Pablo Burzio tiene conversaciones permanentes con Eduardo Favaro, el entrenador de Aucas. Discuten un tema: la ubicación del futbolista argentino en la cancha.

Burzio le dijo al estratega oriental que se siente cómodo jugando como volante ofensivo y abasteciendo al delantero. Tiene menos obligaciones al momento de marcar.



En 180 minutos de fútbol, el refuerzo extranjero de los orientales se adaptó a la idea del técnico. “Hablamos con ‘Lolo’ (Favaro). Actué dos años en esa posición y me fue bien”, admitió el volante oriental.

Durante la pretemporada, Burzio y Juan Manuel Tévez, el delantero argentino, sumaron minutos y llegaron con el antecedente del buen semestre del 2018 en Macará.



Y con esa dupla, Aucas empezó el año. Sin embargo, esa fórmula se trastocó por la lesión de Tévez. El argentino sufrió un golpe y una ruptura parcial del ligamento mediano en su pierna derecha.

El 19 de febrero del 2019, el cuerpo médico oriental revisó al atacante y la recomendación médica es que no juegue ante la Universidad Católica. Además, dependiendo del dolor, no se descarta que tampoco juegue ante Delfín.

Eso abrió la posibilidad para que el delantero nacionalizado Maximiliano Barreiro sea titular en el juego del domingo ante la Universidad Católica.



En la tercera fecha, los orientales recibirán a la Católica. El cotejo será el domingo, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda (en el sur), a las 14:00.

El ‘Lolo’ Favaro espera tener un informe detallado del rendimiento físico de los seleccionados Sub 20. Los defensas Gustavo Vallecilla, Richard Mina y John Jairo Espinoza y el volante ofensivo Alexander Alvarado ya están peleando la titularidad en el equipo.



Alvarado es uno de los más emocionados por volver al equipo. “Hay un buen plantel y nos han recibido bien. El ‘profe’ nos pidió trabajar con muchas ganas para estar en la nómina que va al Mundial. Uno de los pedidos del cuerpo técnico es que busquemos sumar minutos”, dijo Alvarado.

Vallecilla también es optimista de pelear un puesto en la defensa. Sin embargo, la dupla Luis Romero y Juan Lara volvió a sostener la última victoria ante El Nacional.



Por ahora, los juveniles fueron evaluados en la parte física y confían en entrar en la lista de convocados. Favaro tiene previsto definir el equipo titular para el juego del domingo en los entrenamientos de hoy y mañana en el estadio del sur.



La directiva también empezará una promoción en redes sociales para invitar a los hinchas a la ‘Caldera’.



Hoy se conocerán los detalles sobre la venta de entradas y el operativo de seguridad.



La Universidad Católica también definirá el equipo titular en la práctica del complejo La Armenia. El DT colombiano Santiago Escobar busca el reemplazante del volante Jonathan Betancourt. Él salió expulsado en el partido ante la Universidad Católica.

El ‘Sachi’ tiene a dos jugadores listos para la titularidad, pero todavía no han podido ser inscritos: Diego Armas y el golero Hernán Galíndez.



En el caso de Armas, la directiva informó que tratarán de insistir en la habilitación con la los delegados de la Liga Profesional. Armas mantiene un litigio con Técnico Universitario y no ha logrado solucionar su caso. La Ecuafútbol ya negó su habilitación provisional.



En cambio, el guardameta Galíndez espera la firma del presidente Lenín Moreno para obtener su nacionalización y ser inscrito como ecuatoriano.



El presidente de la Católica, Miguel Almeida, detalló que confían que se cumpla el trámite las próximas semanas. El 26 de marzo se cerrarán las inscripciones en la LigaPro y hasta allí es el plazo. Luego se abrirán en mayo y junio.



“‘Es mi octava temporada consecutiva en el país. He pasado todos los filtros y reunido los papeles necesarios, ahora solo falta la aprobación del presidente”, dijo Galíndez.

