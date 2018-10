Facebook transmitirá en vivo y gratis los partidos de la Copa Libertadores a partir de 2019

LEA TAMBIÉN

Facebook anunció este viernes (5 de octubre del 2018) que transmitirá en vivo partidos de la Copa Libertadores en Sudamérica a partir de 2019, después de llegar a un acuerdo con la Conmebol para adquirir parte de los derechos del mayor torneo de clubes del continente durante cuatro años.

La compañía californiana no hizo público el valor del contrato que le otorga la difusión exclusiva de 27 encuentros los jueves en los 10 mayores países de Sudamérica, hasta los cuartos de final.



La red social -que acaba de lanzar en todo el mundo su nuevo servicio de videos Facebook Watch-, transmitirá además otros 19 partidos los martes y los miércoles, menos en Brasil. Estos juegos, que alcanzarán hasta la final, también serán emitidos por otras cadenas de televisión de pago.



Inmerso en una dura competición por el mercado del video con otros gigantes estadounidenses como Google, propietario de Youtube, o Amazon, que ya ofrece contenido en su plataforma 'Prime', Facebook redobló en los últimos meses su apuesta por el lucrativo sector de las transmisiones deportivas en la región.



En agosto, la UEFA anunció su acuerdo con la red social para la difusión gratuita y en directo en América Latina de algunos partidos de la Liga de Campeones.



“Los deportes son importantes para nosotros, en primer lugar, porque nuestra misión es unir y acercar comunidades y el deporte -especialmente el caso del fútbol en Sudamérica- logra eso”, afirmó Dan Reed, vicepresidente global de Deportes y Asociaciones de Facebook.



“En segundo lugar, con el lanzamiento de Facebook Watch, el video es una prioridad para nosotros, especialmente las experiencias que implican interacción”, añadió.



Reed no quiso desvelar los detalles económicos del acuerdo con la Conmebol y tampoco qué otros torneos están ahora en la mira de la compañía.



Los juegos podrán verse desde la página oficial de la Copa Libertadores en la popular red social, que solo en Brasil cuenta con 127 millones de usuarios.



“Fui anoche al partido del Palmeiras (ante el Colo-Colo) y, aunque no puedo garantizar que el ambiente sea el mismo que en el estadio, esperamos proporcionar una experiencia similar a los hinchas, que puedan conversar durante el juego o interactuar con el narrador”, explicó.



El anuncio de Facebook llega en pleno esfuerzo de la compañía por recuperar la confianza de los usuarios en medio de una cadena de escándalos, a los que se sumó la semana pasada el pirateo de hasta 50 millones de cuentas por un fallo de seguridad.