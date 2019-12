Fabián Bustos: ‘La final esta 50/50 para los dos equipos’

LEA TAMBIÉN

Fabián Bustos, director técnico del Delfín, valoró el empate obtenido en el estadio Rodrigo Paz Delgado frente a Liga de Quito. La final se definirá en Manta, una plaza donde los albos no ganan desde 2016.

Bustos dijo que organizó el orden táctico de su plantilla para dejar sin espacios a jugadores como Antonio Valencia y destacó el desempeño de jugadores como el argentino Sergio López y el volante Robert Burbano.



El DT argentino dijo que el plantel cetáceo no se siente como favorito. Mencionó “que la final está abierta y que todo se definirá en Manta”. “Nosotros vamos a jugar con intensidad y presionando alto con un juego más vertical. No vamos a hacer el mismo partido que el de ahora”, añadió.



Bustos indicó que la localía en la segunda final “no les asegura nada”, pero si les da una pequeña ventaja para obtener su primer título.



El argentino no se sumó a sus anteriores críticas con el arbitraje, una de las discusiones polémicas que han tenido estos ‘playoffs’, y calificó de “normal” el desempeño de Marlon Vera en la Casa Blanca.



La final de vuelta se disputará el domingo 15 de diciembre (15:30) en el estadio Jocay de Manta.

Liga vs. Delfín en fotos Pablo Repetto, DT de Liga, durante el encuentro ante Delfín en la Casa Blanca, el 11 de diciembre del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Delfín fue efectivo en defensa en el cotejo ante Liga, en la Casa Blanca, el 11 de diciembre del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Andrés Chicaiza salió expulsado de la cancha al recibir una segunda cartulina amarilla, el 11 de diciembre del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Cristian Martínez Borja, delantero de Liga, busca el balón ante la marca de jugadores del Delfín el 11 de diciembre del 2019, en la Casa Blanca. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Pedro Ortiz, golero de Delfín, se adueña de la pelota en el cotejo ante Liga, en la Casa Blanca, el 11 de diciembre del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Antonio Valencia, de LDU, ante la marca de Édison Caicedo (izq.) y Carlos Garcés en la final de ida del fútbol ecuatoriano, en la Casa Blanca, el 11 de diciembre del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Jugadores de LDU reclaman por una de las decisiones arbitrales la noche del 11 de diciembre del 2019 en la Casa Blanca. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Fabián Bustos, DT de Delfín, antes del cotejo ante LDU el 11 de diciembre del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Pablo Repetto, director técnico de Liga de Quito, antes del inicio del juego entre LDU y Delfín el 11 de diciembre del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO ver en pantalla completa