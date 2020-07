Fabián Bustos debe comparecer ante la FEF, por un expediente disciplinario

LEA TAMBIÉN

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, debe comparecer ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, este 29 de julio de 2020. Sobre el estratega pesa un expediente de investigación, solicitado por Esteban Paz, directivo de Liga de Quito.

La sesión está programada para las 17:00, y Paz también fue citado. Ambos podrán acudir de manera presencial o virtual, según se informó en el documento firmado por Carlos Ocaña, secretario de la comisión de la FEF.



El expediente abrió por pedido del directivo albo, luego de las declaraciones del entrenador uruguayo, el pasado 7 de marzo de 2020, cuando Barcelona perdió ante Liga de Quito, por 2-1, en el estadio Rodrigo Paz, por la cuarta fecha de la Ligapro.



"Hoy me siento robado (...) Hoy debimos ganar. Si no les regalan el penal a ellos, hoy no hacían ese gol. ¿Cómo no sentirse mal al ver las imágenes que no fue penal?", dijo Bustos en rueda de prensa, tras perder el juego. Dos días después ofreció disculpas.

Pese a esas disculpas, Liga de Quito solicitó la apertura del expediente. "Es constante el desatinado proceder del señor Bustos atenta contra el buen nombre y prestigio de todos los actores del fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitaria ejecutará todas las acciones que en derecho corresponden en este caso", respondió Paz entonces.



El conflicto entre Bustos y el cuadro capitalino inició en el 2019, cuando el DT estaba en Delfín. Luego de perder en la final de la Copa Ecuador, el estratega se quejó del arbitraje, por supuestos fallos a favor de los albos.