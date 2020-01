La exigencia física marcará el inicio de la temporada 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Barcelona no hubo tiempo para descansar. El DT Fabián Bustos pidió a la dirigencia iniciar el 26 de diciembre la pretemporada, con un plan de trabajo parecido al que aplicó el año pasado con el Delfín. El argentino y su cuerpo técnico tienen poco tiempo. El 22 de enero jugarán ante Progreso de Uruguay, por la primera fase de la Copa Libertadores.

“Con Delfín no tuvimos descanso. El tiempo fue corto y aprovechamos para ir trabajando las cargas físicas al máximo en los primeros días. Después nos concentramos en adaptar a los nuevos jugadores al equipo”, recordó Marcos Conenna, quien trabaja junto a Bustos en la pretemporada de los toreros, en Guayaquil.



Desde mañana, 3 de enero del 2020, el equipo tiene previsto entrenarse en Manta. El estratega argentino llevará a sus pupilos al puerto manabita, para poner énfasis en lo físico y en la oxigenación.



Barcelona estará en dicha ciudad durante 12 días. El 18 de enero está previsto el partido amistoso de presentación de la plantilla, en el estadio Monumental. Sin embargo, el rival para la ‘Noche Amarilla’ aún no se ha confirmado.



“Vamos a trabajar a doble turno, todos los días. La planificación indica que vamos a estar 12 días en Manta y regresaremos el 15 de enero. El trabajo será con balón, esfuerzo, potencia y velocidad”, explicó Conenna.



En Emelec, la pretemporada se iniciará el lunes 6 de enero. Los jugadores deberán someterse a los chequeos médicos y de laboratorio hasta el 8 de enero. Un día después, la delegación viajará a España, donde trabajarán en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, en Alicante.



Desde el 9 hasta el 27 de enero habrá 20 sesiones de entrenamientos y dos partidos amistosos. También presenciarán un partido de La Liga de España y contarán con un día de turismo y recreación.



Los amistosos en España serán ante el Es Séftif de Algeria (17 de enero) y ante el FC CFR Sluj de Rumanía (25 de enero). La Explosión Azul será el 28 de enero. El rival aún no ha sido confirmado por la directiva.



En Manta conocerán a su entrenador europeo

​

Miguel Ángel López, el entrenador español del Delfín, debía reunirse con la dirigencia cetácea a finales del año pasado para coordinar la pretemporada.



Hoy, 2 de enero, los jugadores fueron citados en el complejo Los Geranios para iniciar los trabajos físicos, pero sobre todo para conocer al nuevo timonel y a sus colaboradores.



El actual campeón tiene previsto trabajar en Manta hasta la segunda semana de enero.



“Vamos a ir por 15 días a Cali (Colombia) para estar concentrados y trabajar en lo físico. Después volveremos al país para preparar el primer partido de la temporada”, dijo López a su llegada al país.



El primer cotejo oficial será el de la Supercopa ante Liga de Quito. Esta es la primera edición de este torneo.



Los albos, del DT Pablo Repetto, programaron el inicio de la pretemporada para el lunes. Los jugadores están citados en la Clínica Toa para realizarse los chequeos médicos. Los trabajos de campo se iniciarán el miércoles 8 de enero, con todos los jugadores de la plantilla.



Todavía no se han confirmado rivales para amistosos ni la fecha de la Noche Blanca. Los trabajos serán únicamente en el Complejo de Pomasqui.



En El Nacional sí habrá viaje. El DT Eduardo Lara llevará al equipo a Bogotá, donde se trabajará durante seis días en la capital colombiana.



El estratega quiere que sus jugadores se adapten a su estilo de juego. En diciembre aprovechó dos semanas para conocer a sus jugadores.