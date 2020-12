Esteban Paz: 'todos los partidos son importantes; no se debería escoger el uso del VAR'

La decisión de Emelec de pedir la asistencia del VAR en el partido del domingo 6 de diciembre ante Barcelona, válido por la fecha 11 del torneo local, sigue generando resistencias. En la mañana del 3 de diciembre, el directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, se mostró crítico con la postura del cuadro eléctrico y la actuación de la LigaPro en el caso.

"Es incómodo pedir VAR en partidos aleatoriamente, si además los clubes deben a sus proveedores. Lo importante es que haya ecuanimidad y balance. El fair play financiero no ha sido el objetivo de @LigaProEC. Hay un sinnúmero de falencias", dijo Paz, en una entrevista en radio La Red.



Paz continuó: "todos los partidos son importantes y no se debería escoger el VAR. Pero la coyuntura económica nos impide. Los costos son altísimos. Hay mucha presión por puntos, arriba, torneos internacionales, también por descender", añadió.



Emelec es líder del torneo ecuatoriano con 21 puntos y 11 de gol diferencia. Barcelona tiene el mismo puntaje y el mismo gol promedio, pero anotó menos tantos. La 'U' es tercera en la tabla con 20 puntos. Faltan cinco jornadas para definir al ganador de la etapa. Los albos buscan ganar la fase para no forzar a una final y proclamarse directamente como campeones.



Emelec pidió a las autoridades de LigaPro y de la Ecuafútbol el uso del VAR para el Clásico. La implementación del videoarbitraje está normado en el reglamento de la Comisión de Arbitraje de la FEF. El cuadro eléctrico correrá con los gastos. Sin embargo, la decisión generó controversia.



Directivos como Paz señaló el uso aleatorio de la herramienta en determinados partidos. Los universitarios quedaron eliminados de la Copa Libertadores, el pasado martes 2 de diciembre de 2020, pese a ganar 1-0 a Santos como visitante. Ahora, apuntan con todos sus elementos a ganar el torneo local.