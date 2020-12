Esteban Paz: ‘Que no nos quiten la gloria ni la posibilidad de ser campeones’

El presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, Esteban Paz, dio un emotivo discurso al plantel albo, durante su último entrenamiento en el complejo de Pomasqui, el pasado 22 de diciembre de 2020, antes de viajar a Guayaquil para disputar la final de ida de la LigaPro, ante Barcelona.

El directivo encabezó una charla, en el centro de la cancha, rodeado de los miembros del plantel y del cuerpo técnico.

"Jueguen siempre llevando a sus familias en el corazón, al final de este partido de 180 minutos sé que todos estaremos orgullosos de ustedes"

Estas palabras de @EstebanPazR, son para todos los que llevamos a LIGA en el ❤️.

¡Llegamos hasta acá juntos!#VamosPorLa12#YoCreoEnLIGA pic.twitter.com/J3Xldia9Ja — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) December 23, 2020

“Cuando iniciaba el año decíamos vamos a la final, pues ya estamos en la final. Lo logramos en base a nuestro trabajo y esfuerzo, cedimos mucho por la pandemia, lesiones y dificultades, aún así estamos aquí”, inició la charla de Paz, que se publicó en las redes sociales del club.



Además, el principal del cuadro albo se refirió a la importancia del juego que disputarán ante Barcelona, en el Monumental, este 23 de diciembre. El partido está previsto para las 20:15, por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



“Vamos a vivir un partido de 180 minutos. Es una final distinta a la del año pasado, muy distinta. ¿Cuántas finales has jugado Moisés (Corozo), quieres marcar historia?. Que no nos quiten la gloria ni la posibilidad de ser campeones”, dijo Paz.



El entrenador Pablo Repetto aprovechó para enfatizar el discurso de Paz. Durante su intervención, garantizó la entrega y compromiso de los jugadores, para levantar un nuevo trofeo nacional.



“Vamos a hacer algo histórico que es ganarle a Emelec y ahora ganarle a Barcelona. Quédate tranquilo que acá lo dieron todo, el que no lo hizo no está acá. Estamos comprometidos y no hay duda de que dejaremos todo”, dijo el entrenador charrúa.