Esteban Paz: 'Egas y yo combatimos al poder político en su momento, así que no me hablen de caretas'

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, respondió a las declaraciones de Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, quien lo acusó de emitir discursos contradictorios en relación al conflicto existente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a raíz de la destitución del presidente Francisco Egas.

El presidente 'torero' acusó a Paz de escribir críticas en sus redes sociales mientras proclama un discurso de unión. "Acá hay que sacarse las máscaras, proclamas unión o desunión. Si proclamas unión, deja de tuitear", mencionó Alfaro Moreno para Diario El Universo.



Por su parte, el directivo 'albo' aseguró que, junto a Francisco Egas, fueron los únicos que combatieron el poder político en las administraciones pasadas de la Federación. "Que no me hablen de caretas. No es cuestión de regionalismo, sino recuerden quién encaró a (Luis) Chiriboga", mencionó en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Área Deportiva.



El conflicto también se dio por el pedido de Esteban Paz de sancionar al entrenador 'canario' Fabián Bustos, por sus declaraciones en el cotejo entre Liga de Quito y Barcelona, del pasado 7 de marzo del 2020. Alfaro Moreno afirmó que no es momento de pedir sanciones, debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país, y recordó que el DT pidió disculpas públicas.



Paz, por su parte, volvió a referirse a las palabras del estratega argentino. “Nos llama ladrones cuando fallan en su contra, pero ¿por qué no se dice ladrón cuando fallan a favor de él?”, opinó el dirigente de la 'U'. Además, aseveró que, luego de escuchar las declaraciones de Fabián Bustos, llamó al vicepresidente de Barcelona a decirle que no podía ocurrir algo así.



Por último, el directivo del elenco 'azucena' reiteró su postura sobre lo ocurrido con Francisco Egas en la FEF y reveló que siguieron su intervención en el programa Debate Fútbol del lunes 4 de mayo. Egas mostró una serie de documentos para defenderse de las acusaciones del directorio.



"No vamos a permitir que se hagan las cosas sin ética, queremos la verdad con documentos. Conversé con Francisco (Egas) y Jaime (Estrada), les dije que es el peor momento para hacer esto", explicó Paz.



“Por el bienestar del fútbol, no podemos volver al pasado. Luchamos tanto para cambiar la realidad del fútbol ecuatoriano. Yo no sé qué hace Amílcar Mantilla en la Federación. Nosotros votamos por Francisco (Egas) y Jaime (Estrada)", concluyó el dirigente del 'Rey de Copas'.