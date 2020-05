Esteban Chaves invita a sus amigos a una rodada virtual solidaria para el domingo 24 de mayo del 2020

LEA TAMBIÉN

El caristmático ciclista Esteban Chaves, del equipo australiano Michelton-Scott, organiza una rodada virtual solidaria para el próximo domingo 24 de mayo a las 10:00. A la cita ha invitado a varios ciclistas profesionales, entre ellos, pedalistas ecuatorianos y a las comunidades y grupos del ciclismo.

La rodada virtual se denomina ‘Ride For Smiles’ y se efectuará con el apoyo de la plataforma Zwift. El objetivo es unir a los amantes del ciclismo y pasar un momento divertido. Conectar globalmente a diferentes comunidades en torno a la bici y crear conciencia sobre la importancia de la salud y de la vida de niños, niñas y adolescentes con alguna condición especial.



Antes, durante y después de la rodada los participantes y espectadores pueden donar en www.rideforsmiles.org. El 100% de los fondos serán destinados a ayudar a estos chicos a superar las discapacidades físicas y de desarrollo y a brindarles oportunidades para que crean en sus sueños y puedan cumplirlos.



“Esta cuarentena nos ha mostrado que el mundo está conectado y que el distanciamiento social no es impedimento para compartir con nuestras familias, amigos y personas de otras culturas. De eso se trata ‘Ride For Smiles’, de pasar un rato divertido y de ayudar y ser parte de la vida de personas que nos van a agradecer por siempre”, dijo el colombiano.



La organización de esta rodada está a cargo de Esteban Chaves y su fundación, y de Dan Marino, miembro del hall de la fama de la NFL, la liga profesional de fútbol americano y presidente de su Fundación.



Los ciclistas ecuatorianos, amateurs y profesionales, y los aficionados que quieran participar de esta jornada, podrá tener mayor información en la entrevista que Esteban Chaves, el ‘Chavito’ ofrecerá a GRUPO EL COMERCIO este miércoles 20 de mayo, a las 17:00.



Esteban Chaves en el 2011 ganó la Tour al Porvenir, considerado el Tour de Francia para los ciclistas Sub 23. En el 2016 llegó a vestir, por una etapa el Giro de Italia; al final fue segundo.



Ha sido campeón de la Herald Sun Tour en 2018, ganador del Giro de Emilia y del Giro de Lombardía en 2016 y tercero en una Vuelta a España de ese año.