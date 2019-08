Un ‘error’ de Richard Carapaz lo priva de participar en la Vuelta a España 

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, confirmó su exclusión de la Vuelta a España, vía redes sociales. “Hice todo lo que pude para dar lo mejor de mí, pero lamentablemente esta vez no puedo ser parte de la Vuelta”, escribió el ciclista ecuatoriano para confirmar la noticia.

El Movistar Team, que lo tenía en sus planes para la Vuelta a España que comenzará el 24 de agosto del 2019, en comunicado de prensa informó que el ciclista no ha podido recuperarse plenamente de una fuerte contusión en el hombro derecho, por una caída registrada el pasado domingo en un critérium en Países Bajos, y no será de la partida en Torrevieja. José Joaquín Rojas sustituye al carchense.

“Pese al tratamiento recibido desde entonces y la ausencia de fracturas, la evolución de las lesiones aconseja una mayor precaución para su total restablecimiento, por lo que no tomará parte en la carrera”, continúa el comunicado del Movistar.

Según publicación de diario AS de España, tras ganar el Giro de Italia, Carapaz se autodescartó del Tour de Francia. “No había vuelto a correr desde entonces hasta la pasada Vuelta a Burgos en la que acabó en la tercera posición. Sin embargo, una caída posterior el pasado domingo en el critérium de Etten-Leuer, en Holanda, al que acudió a título personal un día después de su participación en Burgos y sin tener el visto bueno del equipo, le han dejado sin carrera.



El ecuatoriano, que no tiene un sueldo alto y el año próximo se marchará al Ineos, acudió para embolsarse un dinero extra”, se afirma en la nota de prensa.



Eso generó reacciones de otros ejecutivos de la firma telefónica. Este 22 de agosto del 2019, el director deportivo Pablo Lastras dijo en radio Marca: “La verdad es que no me interesa el futuro de Carapaz. Él tampoco ha demostrado una fidelidad con lo cual habrá elegido lo mejor, tanto si se queda como si se va. Hay que admirar esa sangre fría que tiene pero por otro lado tiene que dar un paso al frente, tener las cosas más claras y más definidas”.



Según otra publicación, de www.elperiodico.com, Carapaz viajó al evento en Amsterdam, al que también acudieron Egan Bernal y Steven Kruijkwijk. Allí recibieron "20 000 euros por cabeza".

Hice todo lo que pude para dar lo mejor de mi, pero lamentablemente esta vez no puedo ser parte de #LaVuelta19 Sin embargo, estaré animando al team @Movistar_Team estoy seguro que los resultados serán impresionantes. Éxitos chicos! #rodamosjuntos — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) August 22, 2019

Con José Joaquín Rojas estarán en La Vuelta Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mark Soler, Imanol Erviti, Antonio Pedrero, Jorge Arcas y Nelson Oliveira.



Carapaz iba a compartir el liderato con el español Valverde y el colombiano Quintana, según había anunciado el Director General, Eusebio Unzué.

Sobre la ausencia del ecuatoriano Carapaz, dijo que “venía como uno de los jefes de filas. Está claro que cambia el planteamiento del equipo”.

Al respecto de sus posibilidades de hacer con el jersey rojo en esta primera semana e intentar ganar alguna etapa, ha sido rotundo: “Ojalá. Estaría muy bien ganar alguna etapa y vestir el rojo que para mí es un honor, pero hay que ver cómo nos sale la contrarreloj”.



Valverde lucirá el dorsal número 1 por su condición de campeón del mundo. El ciclista de Las Lumbreras tiene claro que Movistar es uno de los favoritos: “Somos un equipo luchador, no nos rendimos y vamos a dar el máximo”.



Destaca el favoritismo de otros ciclistas como Primoz Roglic, Jakob Fuglsang, y de los colombianos Miguel Ángel López y Esteban Chaves, y como equipos ha dejado claro que los principales rivales son el Jumbo-Visma y el Astana.“La Vuelta a España se caracteriza por tener muchas etapas sorpresa y emboscadas. No te puedes descuidar ningún día y aunque las etapas de montaña pueden marcar las mayores diferencias tiene otros días muy duros”.

El colombiano Nairo Quintana también deberá tomar el ‘toro por los cuernos’ y asumir el liderazgo de su formación. El de Tunja ha lamentado públicamente, en más de una ocasión, no tener a su entera disposición a una formación para ganar su tercera grande, que se le resiste desde que en 2016 batió a Chris Froome para ganar La Vuelta a España.

Quintana puede “disfrutar” así de una situación inesperada en la que tratar de reivindicarse en un momento en el que su estrella no terminar de alcanzar el brillo que se le suponía en este tipo de carreras, a pesar de haber ganado el Giro (2014) y la citada Vuelta. Además tiene pendiente de dar a conocer la formación en la que militará en 2020. Este será su último evento con Movistar.

A la ausencia de Carapaz se unen las del colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y el galés Geraint Thomas, los dos del Ineos.



El italiano Vincenzo Nibali -segundo en el Giro de Italia- y el holandés Tom Dumoulin, en días pasados anunciaron su exclusión de La Vuelta así como los británicos Simon Yates y Chris Fromme, este último que se recupera tras una caída en la que se fracturó el hombro, cadera y fémur del lado derecho.



Yates decidió no participar por el desgaste físico que implicó participar en el Giro y el Tour de Francia de este año.