Érick Bone peleará ante el excampeón superligero Sergey Lipinets en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Érick Bone, de 29 años, intentará mantener su buena racha en su carrera profesional en Estados Unidos, en un combate ante Sergey Lipinets.

El kazajo-ruso será su rival en una velada de boxeo del sábado en el NYCB, sede del coliseo conmemorativo de veteranos de Nassau, en Nueva York. El combate será de 10 asaltos por la categoría wélter.



Bone, manabita quien está radicado en Estados Unidos, lleva 20 victorias -8 por KO- y cinco derrotas desde que dejó el amateurismo. Cuatro de sus últimos triunfos los consiguió de forma consecutiva.



Lipinets, también de 29 años, tiene su trayectoria en el deporte de los puños. Fue campeón de la categoría superligero. Registra 13 victorias, 10 por KO, y una derrota. Su última caída fue ante Mike García, en la pelea por el título de IBF de 140 libras, que se realizó en marzo pasado.

Su derrota fue por decisión unánime. Por ello, el púgil quien nació en Kazajistán y ahora vive en Beverly Hills, California, quiere reivindicarse para tener una nueva opción para recuperar el trono.



Lipinets alcanzó su título en noviembre del año pasado al derrotar a Akihiro Kondo, en la división superligera.



Para el sábado, el deportista subirá de peso para boxear por la categoría wélter. La pelea está programada para las 19:30 y abrirá la velada que tendrá como enfrentamiento estelar al de los ex campeones mundiales Andre Berto y Devon Alexander, en 147 libras, en 12 asaltos.

Otro duelo atractivo será entre Peter ‘Kid Chocolate’ Quillin, ex campeón mundial, frente a J’Leon Love, por la división de las 168 libras.

Además, se enfrentarán Antuanne Russell, ex seleccionado olímpico de Estados Unidos en el 2016, y José Esquivel.



Mientras que el invicto Marcus Browne retará a Lenin Castillo, a 10 asaltos. La programación también tendrá el duelo de los pesos wélter entre Luis Collazo, ex campeón mundial, y Bryant Perrella.



Bone, quien se estrenó en el profesionalismo en septiembre del 2011, tiene la ilusión de alcanzar un título mundial. Ya ha alcanzado coronas sudamericanas.



Por ello, resolvió emigrar a los Estados Unidos hace tres años, donde ha sido entrenador por grupos como los de Floyd Mayweather. Habitualmente, cuando el tiempo se lo permite, viene a Ecuador para ver a sus familiares, sobre todo a su madre.