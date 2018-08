Equipo de ciclismo trae 19 medallas

LEA TAMBIÉN

"Queríamos hacer un buen papel, ese era el objetivo, jamás pensamos que íbamos a sumar 19 medallas”, declaró Agustín Lorenzo, jefe técnico de la delegación de Ecuador en el Panamericano Juvenil de ciclismo.

Ayer, 12 de agosto del 2018, culminó el torneo continental en Bolivia, donde Ecuador ganó 8 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce. El último título panamericano lo alcanzó Adriana Herrera, en los 63 km de ruta.



“Ecuador tiene tradición en ganar competencias de ruta, pero hoy (ayer), las colombianas eran favoritas. La estrategia fue que una de nuestras chicas se juntara a una de ellas, y no dejar que trabajen en equipo. Nos dio resultado”, dijo el entrenador cubano, que reside en el país por 18 años y que ha formado a varios de los integrantes de esta selección.



Adriana Taís Herrera es oriunda de Cayambe, ciudad con tradición ciclística. Según comentó Aníbal Fuentes, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, fue esta institución la que pagó el pasaje aéreo. “He venido entrenando por ganar esta medalla desde hace tres años. Desde muy pequeña empecé a entrenarme y no he parado”, declaró emocionada la pedalista al llegar a la meta. Estaba algo cansada, pero feliz.



“En las pruebas de pista se me escaparon algunas medallas, pero le dije a mi entrenador que esta era la prueba en la que nos íbamos a recuperar”, añadió Herrera.



“El circuito me pareció interesante, parecía que era plano, pero poco a poco se comenzó a sentir sus complicaciones. Fue una carrera en que tuvimos que emplearnos a fondo”, expresó la ciclista.



Agustín Lorenzo destacó al grupo de ciclistas que viajó desde Ecuador. “Asumieron su responsabilidad con mucho decisión”.



En pista, Ecuador ganó siete medallas de oro en 500 metros contrarreloj, velocidad por equipos y Keirin, en la rama femenina. Carrera por puntos, velocidad individual, velocidad por equipos Keirin masculino.



“Lenín Montenegro ganó la medalla de bronce en la contrarreloj de ruta. Estas 19 medallas nos permitieron ganar el Panamericano en pista y ruta. Superamos a potencias como Colombia, México, Argentina y Costa Rica”, detalló el entrenador.

El equipo nacional llegará mañana, 14 de agosto, a Quito. Por la cercanía de fechas, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo no pudo inscribir a algunos de estos deportistas en el Mundial de Pista. “Pero tenemos la posibilidad de enviar, al menos, a Herrera y a Montenegro al Mundial de Ruta en Austria”.



La Secretaría del Deporte deberá financiar la participación del equipo nacional, en la categoría Élite, donde estarán Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez y Jefferson Cepeda. En la división juvenil, se solicita la participación de los medallistas panamericanos.



También se ha pedido la ­participación en el Panamericano de la categoría Élite, que se desarrollará en México a fines de agosto. “Aún no han confirmado nuestra participación, pero sería importante que estos chicos empezaran a participar con ciclistas adultos. Para Génesis Lozano, por ejemplo, este es el último año como juvenil”.