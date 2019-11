Roger Federer: ‘Ni siquiera yo sé cuándo voy a dejar el tenis’

LEA TAMBIÉN

Es profesional desde 1998. ¿Le incomoda que le pregunten continuamente cuándo va a retirarse?



La verdad he respondido a esta pregunta en los últimos 10 años. Por ahora no tengo planes de parar. Estoy feliz de jugar, a pesar de que tengo 38 años y por muchos años la gente me ha preguntado cuándo va a ser el final de mi carrera. Ni siquiera yo sé cuándo voy a dejar el tenis.

Los jugadores experimentados viven el día a día. ¿Qué meta se planteó para el próximo año?

La primera es estar saludable. Otra de mis metas será –obviamente- estar en Wimbledon e ir por la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Ganar una medalla de oro olímpica en individuales es una de las pocas cosas que aún no ha logrado.

¡Es verdad! Pero tengo una medalla dorada que gané en dobles (en los Juegos de Beijing 2008) con Stan (Wawrinka). También tengo una medalla de plata en singles. Así que estoy feliz de poder ir, porque la última vez (Río de Janeiro 2016) tuve una lesión en la rodilla.



En el deporte hay momentos de gloria y también momentos tristes. En el 2016 usted se lesionó, salió del top 10. ¿Fue su peor momento de la carrera?

Tenía 35 años y la gente decía que no podría recuperarme. Yo sabía que tenía una complicación en el menisco y que necesitaba una operación y rehabilitación. Hice la rehabilitación y regresé para lesionarme de nuevo. Fue ahí que entendí que necesitaba un mayor período de descanso. Entonces decidí estar seis meses fuera del circuito. Para mí fue un completo reinicio porque regresé con mucha energía para seguir ganando torneos. Admito que fue un tiempo difícil, pero nunca pensé en retirarme.

Ganó 20 Grand Slam. ¿Qué sentiría si Rafael Nadal o Novak Djokovic superan su marca?

Para mí estaría bien. Yo recuerdo que estaba muy feliz cuando alcancé por primera vez la marca de Grand Slams. Para mí el momento especial fue romper el récord, no mantener el récord. Sería interesante ver cuánto tiempo seguirán en el tour y llegan a esa marca. Los dos son increíbles.



Hablemos de sus sensaciones luego de este día en Quito. Tuiteó sobre la altitud de la ciudad. Nunca antes jugó en estas condiciones. ¿Cómo se sintió?

Nunca había jugado así antes. En Suiza he estado a más altura pero definitivamente no ha sido para jugar tenis. Esto es algo nuevo para nosotros y no sé cuánta práctica se necesite para jugar bien aquí porque la pelota suele volar más alto y es más difícil de controlar.



¿Qué sensación tuvo cuando lo invitó Nicolás Lapentti a jugar aquí?

¡Estaba realmente emocionado! En primer lugar porque es un lugar donde nunca había estado y porque es un sitio especial para esto por el tema de la altura. Además, tener a alguien como Nico involucrado en el evento fue algo que yo valoré mucho.

Lapentti dijo que lo calificaron de ‘loco’ cuando dijo que usted vendría a jugar en la capital

No sabía eso. Es la primera vez que lo escucho, sabes. Tú puedes sentir la energía de Ecuador y estoy increíblemente feliz y emocionado por la bienvenida que me dieron. Estar aquí me hace estar muy orgulloso, para ser honesto.



¿Qué idea se lleva de la gente de Sudamérica tras esta semana de gira?

Que tienen gran comida, gente apasionada y maravillosa. Me siento un poco mal por no haber venido antes, pero al mismo tiempo los torneos del Tour ATP no son tan frecuentes en Latinoamérica. Estaba Acapulco en México, pero siempre que se jugaba estaba esa semana en Dubái. De todas maneras ha sido un viaje increíble para mí.

¿Qué se viene tras la gira?



Quiero dormir unos días y pasar con la familia. Luego volveré a entrenarme para el Open de Australia.



Biografía

Nació el 8 de agosto de 1981, en Basilea, Suiza. Actualmente es tercero en el escalafón de la ATP.



Trayectoria.

Inició en el tenis a los 12 años. Como profesional, debutó en 1998. Es uno de los tenistas más ganadores.Tiene 103 títulos ATP. Ha ganado 6 Abiertos de Australia, un Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open.