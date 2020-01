Jorge Iván Mancheno: ‘Se necesita poner rostros a las cifras del Deportivo Quito’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Jorge Iván Mancheno, presidente (e) de Deportivo Quito

Deportivo Quito ascendió a la Segunda, una categoría ya considerada como fútbol profesional. ¿Qué estrategia tienen para evitar un nuevo descenso o resta de puntos por deudas?



Nuestro plan es lograr que los acreedores nos den un respiro uno o dos años. La intención es contar con esa amnistía para ascender de categoría a la serie B, en donde ya hay recursos por televisación de partidos. Es un plan arriesgado. Enviamos cartas a los acreedores indicándoles que la intención no es rehuir, pero necesitamos un respiro.



Si un acreedor se sale del plan, la estrategia se cae.



Si hay uno o dos casos podremos analizar lo que nos pide y ver si podemos cumplir. Lo que hay que tener claro es que si llega un nuevo descenso del equipo ya estaremos cavando la tumba. Ahí tomaríamos otras decisiones.



¿Como la refundación del equipo, por ejemplo?



No es un escenario que nos guste pensar. Pero ahí tendríamos que sí analizar la posibilidad de la refundación con otro nombre. Allí, los acreedores entenderán que si el Deportivo Quito desaparece, nadie podrá cobrar.



Hay 16 expedientes en la FIFA. El síndico del equipo viajó a Argentina a persuadir a varios de sus exjugadores y técnicos. ¿Lograron persuadirlos de que desistan de las demandas?



Logramos acuerdos con algunos exfutbolistas y esperamos seguir conversando. Los casos de FIFA son claves porque acarrean suspensiones y resta de puntos. Lo mismo en la Agremiación de futbolistas y en la Ecuafútbol. Hace dos años, cuando nos llegó la notificación del descenso al fútbol amateur también nos estaba por llegar una notificación de la resta de seis puntos. Este año empezaremos con menos seis puntos.



Nunca quedó clara la cifra del déficit del equipo. ¿Cuál es la cifra real de las deudas de D. Quito?



Son USD 8,5 millones. El 29 de febrero nosotros vamos a tener una Asamblea de Socios y ahí tenemos previsto exponer las cifras de la deuda, un desglose completo para que se conozca la situación y lo que hemos hecho en estos dos años.



¿Quién hundió al club? ¿Establecieron las responsabilidades?



Hay documentos que ya no existen en el equipo. Cuando se presentó la detención de Fernando Mantilla y de Santiago Ribadeneira (ambos expresidentes), las autoridades se llevaron papeles de Carcelén. Pero la responsabilidad es clara: la gente que administró el equipo desde el 2008 y los años siguientes. Sin embargo, también somos responsables los socios, que nunca cuestionamos respecto al manejo económico.



Pero ¿quiénes son los responsables?



En el Quito debemos ponerle rostro a las cifras: en qué administración se generó la deuda. Se pagaron sueldos mensuales de USD 40 000 o 50 000. Finiquitos increíbles, rescisiones por precios alejados de la realidad del fútbol ecuatoriano. En la Asamblea detallaremos todo.



El Atahualpa será reconstruido este año. Desde su visión, ¿tendrán aún derechos sobre la publicidad interna?



Mientras Concentración Deportiva administre el estadio, tendremos los derechos, somos los dueños de la publicidad interna. Queremos tener una participación activa: este año vamos a participar en la remodelación de la luminaria. La inversión se pagará con un porcentaje de la publicidad interna del estadio.



¿Cuánto recibió el equipo por publicidad el año pasado?



Recibíamos una media de USD 300 000 o USD 400 000, pero el año pasado, la cifra fue mucho menor. El dinero nos sirvió para pagar deudas, para la plantilla y para trabajos en el complejo de Carcelén.



Biografía. Nació el 8 de febrero de 1977 en Quito.



Trayectoria. Estudió Marketing y Administración de Empresas. Jugó profesionalmente en Aucas y U. Católica. Es presidente encargado de D. Quito desde el 2019.