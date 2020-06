La entrenadora, Emily Lima, dice que no se puede profesionalizar el fútbol femenino sin formativas ordenadas 

LEA TAMBIÉN

Emily Lima, entrenadora de la selección ecuatoriana de fútbol femenino, tiene la receta para que la Tricolor femenina mejore su rendimiento a escala nacional e internacional. “Ecuador debe apuntar al desarrollo del fútbol en las formativas”, expresó en una entrevista con BENDITO FÚTBOL a través de Instagram Live.

La brasileña, de 39 años, consideró que la profesionalización del fútbol femenino en Ecuador “no es lo más importante”. “No podemos querer ser profesionales sin que estén ordenadas las formativas. ¡Si no se forman futbolistas desde pequeñas, no se pueden lograr resultados hacia arriba!”, recalcó en la entrevista. Lima asumió el mando de la Selección en diciembre del 2019.



Desde ese tiempo, expresa que su labor se ha enfocado en consolidar un grupo de jugadoras para conformar la selección ecuatoriana. Ha observado más de 100 futbolistas. Sin embargo, recalca que el problema estructural del balompié nacional es la falta de formación en las jugadoras desde sus inicios. “En un país que recién se está ordenando el fútbol femenino, tenemos que buscar más estrategias para tener más chicas jugando fútbol”.



¿Qué clase de estrategias? Según su análisis, se deben conformar alianzas con la Conmebol y la FIFA para que los clubes tengan divisiones formativas de mujeres. “Hay que tener calma y tranquilidad para que las cosas vayan creciendo poco a poco”.



“Debemos tener chicas jugando en las escuelas. Se pueden hacer alianzas con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en eso”, añadió.

Entonces, ¿la profesionalización del fútbol femenino no es importante? “Aclaro que tenemos que llegar a la profesionalización, pero tenemos muchas cosas importantes”, recalcó.



Por ello, puso como ejemplo a Japón, país que alcanzó el título mundial del 2010. “Japón fue campeón del mundo y no tenía fútbol profesional. Eso se hizo recién este año”.



Las entrenadoras de los clubes ecuatorianos consideran que la profesionalización del balompié femenino es complicada, pues la mayoría de las futbolistas no reciben salarios y tienen otra profesión. Con ello, no pueden dedicarse exclusivamente a su deporte.



Sin embargo, la estratega reflexiona que la profesionalización del fútbol femenino dificultará a los equipos de Primera categoría. Esto porque les representará mayor inversión económica.