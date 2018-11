Entrenador del Leicester reconoce que ha sido una de las semanas más duras

LEA TAMBIÉN

Claude Puel, entrenador del Leicester City, reconoció en la primera rueda de prensa tras el fallecimiento de Vichai Srivaddhanaprabha que ha sido "una de las semanas más duras en la historia del club".

Puel, que dirige a los Foxes desde la temporada pasada, arrancó la rueda de prensa leyendo un mensaje personal hacia el mandatario tailandés fallecido el pasado sábado en un accidente de helicóptero junto a otras cuatro personas.



"Sin ningún lugar a dudas ha sido una de las semanas más duras en la historia del club. La trágica pérdida de cinco vidas nos ha dejado en shock y entumecidos por la tristeza. Nuestras oraciones y amor están con la familia de Vichai y con todas las familias que han perdido a sus seres queridos", dijo el entrenador.



"Vichai hizo al Leicester lo que es. Hizo una familia. Invirtió en el club, invirtió en la ciudad e invirtió en la gente. Era querido por todo el mundo tanto dentro como fuera del club. Personalmente, fue un privilegio trabajar con él", agregó.



Srivaddhanaprabha habituaba a abandonar los partidos del Leicester en helicóptero, una hora después del pitido final. Cuando este sábado se dispuso a abandonar el King Power Stadium tras el encuentro contra el West Ham United, su helicóptero se estrelló contra el párking contiguo al estadio.



Puel aseguró que continuará con el Leicester que Srivaddhanaprabha construyó y apuntó que el empresario asiático deja tras de sí un legado "que será recordado siempre".



El Leicester decidió no aplazar el partido de este fin de semana ante el Cardiff City en la capital galesa y aunque Puel afirmó que el resultado "no es importante", declaró que su deseo y ambición es dar "lo mejor en el campo" para "honrar al mandatario".



"Estaremos preparados, pero espero que encontremos un equilibrio entre convicción y emoción en este partido, porque si nos quedamos solo con la emoción va a ser complicado", expresó el técnico galo.



El funeral de Srivaddhanaprabha se celebrará el próximo sábado en Bangkok (Tailandia) y, siguiendo las tradiciones budistas, durará varios días, por lo que Puel dijo a la prensa que sus futbolistas son libres de acudir si quieren.



"Quiero dar a mis jugadores la oportunidad de ir si quieren, pero no sé cómo será la logística del viaje, pero si quieren ir, que vayan y apoyen a la familia de Vichai", señaló Puel.