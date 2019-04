Las entradas para el partido Liga vs. Flamengo se venden en el Atahualpa

LEA TAMBIÉN

La dirigencia de Liga de Quito anunció, a través de sus redes sociales, el lugar de venta de entradas para el duelo frente a Flamengo, pactada para este miércoles 24 de abril. Por disposición de la Conmebol, no se expenderán boletos en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Marcelo Valencia, jefe de taquilla de los albos, aseguró que la venta no ha sido buena y que este miércoles, las entradas se podrán adquirir en la boletería norte del estadio Atahualpa.



Los precios son: general, USD 10; tribuna, USD 15 y palco, USD 30. Estas se venderán desde las 10:00, hasta las 17:00.



"Hoy las entradas se venden solo en el estadio Atahualpa desde las 10:00 hasta las 17:00. Van a estar habilitadas 6 ventanillas para todos los hinchas", dijo Valencia.



“Ayer un equipo ecuatoriano tuvo un gran triunfo y esperamos que hoy el hincha de Liga de Quito tiene que apoyar también en la Libertadores”, dijo el jefe de taquilla.



Para ver este cotejo también podrá hacerlo por televisión. La cadena Fox Sports será la encargada de transmitir el juego para toda América Latina. Sin embargo no en todas las operadoras lo transmitirán en directo.



No es la primera vez que coinciden otros juegos con los horarios de Liga de Quito, en la Libertadores. A las 19:30 también jugará Deportes Tolima vs. Boca Juniors y Alianza Lima vs. Inter de Porto Alegre.