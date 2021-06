Enner Valencia: ‘Tenemos que generar más opciones de gol ante Venezuela’

Redacción Benditofutbol

El delantero ecuatoriano Énner Valencia advirtió que Ecuador disputará el partido más importante de la Copa América ante Venezuela. Lo hizo durante una rueda de prensa en la víspera del partido entre la Tricolor y los llaneros, este domingo 20 de junio del 2021, a las 16:00.



“El partido de mañana será el más importante para nosotros”, expresó Valencia, quien ha alternado la cinta de capitán con Alexander Domínguez, con el entrenador Gustavo Alfaro. “Tenemos que sumar sí o sí”, agregó el experimentado ofensivo. Valencia reconoció que el equipo debe corregir los errores mostrados ante Brasil. Para ello, el equipo priorizó los correctivos en la defensa.





También tuvo elogios para el entrenador Gustavo Alfaro. “Creemos mucho en nuestro entrenador. Él siempre nos pide ir a buscar a los rivales”. En ese sentido, dijo que la Tricolor mostrará una nueva imagen ante los llaneros. “Venezuela será un rival muy difícil. Tenemos que generar más opciones de gol. Cuando las tengamos debemos intentar concretarlas”, agregó.



Junto a Valencia, estuvo el DT Alfaro. El técnico lamentó las decisiones arbitrales. “Cuando uno habla de cosas que no atañen al juego, no dependen de nosotros”. “Las decisiones arbitrales escapan a nuestra decisión. Por ahí, observamos que circunstancias similares no se juzgan de la misma manera”, añadió el entrenador. Con esto, se refirió a la jugada donde se le exhibió una tarjeta amarilla a Énner Valencia.Venezuela pierde al futbolista Yangel Herrera por una fractura para el juego ante Ecuador

