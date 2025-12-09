Moisés Caicedo y el Chelsea caen ante Atalanta en Champions

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo y el Chelsea se enfrentaron al Atalanta en la sexta fecha de la UEFA Champions League en Italia. La escuadra del ecuatoriano necesitaba un triunfo para quedar a un paso de conseguir la clasificación directa a los octavos de final, pero cayó por 2-1.

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Moisés Caicedo volvió con el Chelsea ante el Atalanta en Champions

Para el nuevo choque ante el Atalanta, Moisés Caicedo tuvo su regreso con el Chelsea después de haberse perdido los dos más recientes partidos de su equipo en la Premier League. En este último torneo, el ecuatoriano sufrió una expulsión y se llevó una sanción de tres compromisos.

Antes de ver la tarjeta roja en la liga inglesa, el último choque en el que estuvo el futbolista ecuatoriano había sido en la UEFA Champions League. Allí, este formó parte de la victoria de los ‘blues’ ante el FC Barcelona de España por 3-0.

Gracias a aquel triunfo frente al combinado blaugrana, el Chelsea ocupaba la séptima posición de la ronda liguera, zona de clasificación directa a octavos de final. En total, cuenta con 10 puntos gracias a tres victorias, un empate y una derrota.

El Atalanta llegó en un momento similar al del Chelsea

Para su compromiso frente a la escuadra de Londres, el Atalanta arribó en un momento similar. En la tabla de posiciones ocupaba el décimo puesto, sin embargo, cuenta con la misma cantidad de puntos y el gol diferencia marca la distancia.

En su último compromiso, la escuadra bergamasca consiguió imponerse por goleada al Eintracht Frankfurt. Venció como visitante por un marcador de 3-0.

La victoria del Atalanta sobre el Chelsea

En su partido frente al Atalanta, el primero en ponerse por delante fue el Chelsea. En el segundo tiempo llegó el gol de los ‘blues’ gracias a Joao Pedro luego de que el VAR interviniese, sin embargo, aquel triunfo no fue duradero.

Gialuca Scamacca fue quien consiguió el tanto del empate. Charles de Ketelaere puso el de la victoria.

Tras la derrota, el Chelsea cayó hacia la undécima posición y permanece con 10 puntos. El Atalanta ascendió hacia la tercera al lograr 13.

Alineaciones de Chelsea y Atalanta en la Champions

Chelsea: Robert Sánchez (arquero); Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Josh-Ko Acheampong, Trevoh Chalobah (defensas); Moisés Caicedo, Reece James, Jamie Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto (volantes); Joao Pedro (delantero).

Atalanta: Marco Carnesecchi (arquero); Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (defensas); Raoul Bellanova, Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi (volantes); Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Ademola Lookman (delanteros).