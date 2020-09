Emilio Gómez sigue los pasos de su padre y disputará el cuadro principal de Roland Garros 2020

LEA TAMBIÉN

Ecuador volverá a tener un tenista en el cuadro principal del Roland Garros. Emilio Gómez ganó el tercer partido de la ‘qualy’ y logró un cupo para jugar el Grand Slam, 10 años después de la última participación ecuatoriana en este evento, con Nicolás Lapentti.

El guayaquileño Gómez, que es jugador de Copa Davis e hijo del histórico Andrés Gómez, superó al kazajo Dmitry Popko, por 2-6, 6-4 y 7-6. El cotejo demoró más de lo previsto por la lluvia que interrumpió en dos ocasiones, en una de las canchas del complejo deportivo en París.



Con un juego rápido y sólido Popko ganó el primer set. En el segundo, Gómez mejoró nivel y pudo igualar el partido, gracias al 64% de efectividad en su servicio, según el reporte oficial del torneo. Y en el tercer set, el guayaquileño mejoró su rendimiento, técnico y anímico pues estuvo 0-3 abajo. Él pudo ganar, tras quebrar el servicio en el undécimo ‘game’, pero no definió a tiempo.



El partido se definió en la ‘muerte súbita’ donde Gómez fue ampliamente superior: 7-1.



En los cotejos previos que ganó en la ‘qualy’, el guayaquileño venció al brasileño Thiago Seyboth Wild 6-3 y 6-2 y al esloveno Fillip Horansky 6-4, 2-6 y 6-4, en un partido sufrido.



Emilio Gómez, 154 en la clasificación mundial de la ATP, reveló ayer en un Instagram Live, en la página del periodista Kenny Castro, que tenía una molestia en la espalda.



“Es meritorio porque debe ser el partido que lo he sacado con mentalidad positiva”, agregó en la entrevista. Emilio es hijo de Andrés Gómez Santos, ganador de este torneo en la edición de 1990.

“Estar en las canchas donde ganó mi padre, es muy especial”, también declaró Gómez a la página oficial de Roland Garros. “Recuerdo que estuve aquí cuando jugué juniors”, añadió el tenista de 28 años.



Emilio Gómez fue sincero al reconocer que “no soy un jugador de primer nivel como él, pero disfrutó del tenis. Vengo aquí todos los años y es muy especial jugar en este torneo importante para mi familia”.



La última ocasión que un ecuatoriano participó en el cuadro principal de Roland Garros fue en el 2010. Nicolás Lapentti jugó el torneo de ese año y perdió en primera ronda.



Gómez admitió en la entrevista en Instagram, con Kenny Castro, que el kazajo había pedido suspender el partido en los últimos puntos, pero que él le dijo: “dale, dale. Si se hubiera suspendido el juego talvez no hubiera podido dormido”.



Reconoció que había llorado después de ganar y clasificar al cuadro principal. “Lo primero que hice fue llamarla a mi mamá y no podía hablar”.



Los partidos del cuadro principal comenzarán este 27 de septiembre y se alargará hasta el 11 de octubre. Este 25 de septiembre se realizará el sorteo para conocer el rival de Gómez en primer vuelta.



En este Roland Garros 2020 también estará el manabita Gonzalo Escobar en el cuadro de dobles, que hará pareja con el uruguayo Ariel Behar.



Escobar decidió hace dos temporadas jugar exclusivamente los torneos de dobles y ha logrado resultados buenos: está en el ‘Top 70’ de la ATP y el año pasado ganó la medalla de oro en los Panamericanos, con Roberto Quiroz.