Emigrar fue clave en la carrera del ‘Chito’ Vera en la UFC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando se entrenaba en Guayaquil, el peleador Marlon Vera se sentía como un pez grande en un estanque pequeño. ‘Chito’ tenía claro que debía exigirse más en las prácticas, y dentro del país no contaba con un equipo especializado o ‘sparrings’ que lo ayudaran a mejorar su rendimiento.

Por esa razón decidió radicarse en California, Estados Unidos, desde abril del 2016. “Eso me ayudó a dar un salto de calidad, el nivel de exigencia fue superior, si me quedaba en el país seguramente no tendría los resultados que tengo ahora”, dijo.



Al momento, es el único ecuatoriano en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la compañía más grande del mundo en organizar peleas de artes marciales mixtas (MMA) y tiene un récord de seis victorias y cuatro derrotas en dicho circuito.



Vera –que está registrado en la categoría de peso gallo- se entrena a diario durante seis horas, distribuidas en dos jornadas, con el Team Oyama, en California. “Estar allá cambia todo, es lo que le digo a los amigos que me preguntan. Si de verdad quieren triunfar en esto, deben salir del país”, dijo.



Según él, es poco probable que otro peleador ecuatoriano llegue a la UFC, debido a la falta de profesionalización de los entrenadores y a la poca difusión que tiene esta disciplina.



Lamentó que dentro del país no se organicen eventos de pelea, ni tampoco haya formación básica para jóvenes que busquen destacarse en MMA. Según su análisis, el poco apoyo público y privado es una de las razones que evita el crecimiento de este deporte.



“Si me preguntan a mí, no creo que haya otra persona lista para entrar a la UFC, es mi opinión, puedo estar equivocado y espero estarlo. Aquí no entras con palanca, sino por calidad”, contó Vera en diálogo con este Diario. Él está en Guayaquil luego de acabar su temporada de competencias. Su presencia no pasó desapercibida: cumplió una apretada agenda de medios hablando sobre su experiencia en el circuito de peleas más prestigioso del mundo.

Vera llegó a Guayaquil para impulsar un proyecto de ayuda social. Ve difícil que haya otro ecuatoriano en la UFC. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.



Vera, de hablar pausado y amante de los coloridos tatuajes, confiesa que mudarse de país fue especialmente sacrificado para él. Sufrió por la ausencia de su familia durante sus primeros meses en EE.UU., porque su esposa, Paulina Escobar, y sus hijos, Ana Paula e Ignacio, se quedaron en Guayaquil. Recién viajaron dos meses después.



En territorio estadounidense incrementó el número de integrantes de la familia Vera Escobar, pues en agosto pasado nació su tercera hija, Ely. “Ya el tercero (hijo) te lo tomas más tranquilo, con el primero no sabes qué hacer, con el segundo ganas experiencia”, confesó entre risas.



Pasará las fiestas navideñas en territorio norteamericano, eso le da nostalgia, porque en años anteriores pudo estar junto a sus padres y hermanos. Los estudios de su hija y su preparación física le impedirán regresar a Ecuador.



“La familia es un pilar importante, si tienes a las personas correctas en tu vida te irá bien siempre. Mi esposa e hijos me ayudaron en este periplo y eso me da fuerza”, contó el deportista manabita.



Durante la semana pasada, el peleador asistió a la inauguración de una escuela de artes marciales en la Isla Trinitaria, en el suroeste de Guayaquil. Se trata de un proyecto social, enfocado a niños.



“El proyecto plantea ayudar a 3 000 niños en una zona crítica de la ciudad, no solo prestaré mi imagen, estoy directamente involucrado, vendré a dictar clases y daré charlas”.



La academia Predador, dirigida por Publio Vásquez, impulsa el proyecto, que cuenta con un local de 700 metros cuadrados. Según Vera, será el instituto de artes marciales más grande del país, enfocado a niños y jóvenes.



UFC en Ecuador

​

Tras derrotar al argentino Guido Cannetti en su última pelea, el pasado 17 de noviembre, ‘Chito’ manifestó su deseo de organizar un evento de UFC en Ecuador. Contó que su propuesta sigue firme y que buscará el apoyo del principal de la compañía, el norteamericano Dana White.

“No es necesario que haya gran apoyo de la empresa privada, porque la UFC tiene a sus patrocinadores. Lo que interesa es que haya mucha gente que quiera ir, que no solo apoyen cuando ganes, sino que sea constante”, dijo el deportista, que siempre sube al octágono a pelear al ritmo de la ‘Cumbia Chonera’ de Don Medardo.