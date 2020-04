Los partidos sin público provocan incertidumbre financiera en el fútbol

LEA TAMBIÉN

El lunes 20 de abril del 2020, la LigaPro cumplió su segundo año de vida institucional. El aniversario no pudo ser más triste: los efectos de la pandemia del covid-19 castigan al país y el fútbol no es la excepción. En los clubes agremiados al ente rector del Campeonato ecuatoriano reina la incertidumbre respecto al futuro de la actividad en el país.

La semana pasada, el presidente del organismo, Miguel Ángel Loor, dio pistas de lo que se viene. Declaró que ante el avance del virus, el escenario más factible es que el fútbol se reiniciará sin aficionados en las gradas. Pero el dirigente guayaquileño, de 37 años, fue más allá en una carta abierta en Twitter. Aseguró que el fútbol debe priorizar al consumidor de fútbol por televisión. “Dije que el fútbol se iba a convertir en un producto que se mire principalmente desde casa. Hacia allá vamos, ser unos estrictos consumidores de contenido audiovisual. Esta pandemia lo que está logrando es adelantar los tiempos”.

El COE nacional prohibió la realización de eventos masivos, como los partidos de fútbol, en abril y mayo, como una acción de prevención ante el avance del coronavirus. La medida podría extenderse: los equipos esperan la decisión estatal del final de la cuarentena para retomar los entrenamientos durante tres semanas, antes de reiniciar el torneo, paralizado en la quinta jornada.



La visión de Loor de un fútbol más enfocado en el público audiovisual no es compartida por sus colegas de LigaPro. Miller Salazar, presidente del Macará, dice que la presencia de los aficionados es fundamental para el equipo ambateño, en el momento de establecer un presupuesto anual de gastos. “La taquilla y la publicidad representan un 40% de los ingresos del club. El apoyo de nuestra hinchada ha sido fundamental para llegar a los torneos en los últimos años. Ese ingreso nos ha permitido financiar parte de nuestros presupuestos”, manifestó Salazar.



El dirigente está consciente de que, por temas sanitarios, los aficionados estarán lejos de las canchas. En ello coincide Esteban Paz, directivo de Liga, que aún no tiene luces con respecto al reinicio del torneo.



“Todo es un escenario incierto. Es difícil plantearse una fecha de retorno. No sabemos cómo será la nueva realidad del mundo. Y en ese contexto, habrá que esperar para tomar decisiones sobre el fútbol”.



El tema de un balompié sin aficionados en el mediano plazo y con una mayor presencia e incidencia de la televisión, tal como lo plantea Loor, no ha sido analizado por el Consejo de Presidentes de LigaPro.



Mayra Argüello, presidenta del Olmedo, considera necesaria una discusión sobre este tema en el organismo. Ella también considera clave la presencia del público.



Las últimas reuniones del ente se han centrado en dos temas fundamentales: la situación económica de los clubes miembros y la aprobación de un protocolo médico para el retorno a la actividad de los futbolistas y personal de apoyo.



En el primer tema, según Paz, pese a la crítica situación económica, el aporte de la empresa Tenfield, dueña de los derechos de TV del torneo, ha sido fundamental. “Estamos al día en los pagos”. El dirigente sostiene que el aporte de la firma y de los auspiciantes de Liga han sido claves para hacer frente al escenario adverso.



Tenfield canceló con puntualidad los dos últimos meses, pero se desconoce cómo operará en el futuro próximo, si el torneo no puede reactivarse. Loor comunicó en la última reunión de presidentes que un par de auspiciantes del torneo esbozaron la posibilidad de retirar el patrocinio, si se mantiene la crisis económica.



“Yo creo que el torneo sí va a volver. Volverá sin público por mucho tiempo, hasta cuando hayaseguridades”, dijo el presidente de Universidad Católica, Santiago Cattani. “Lo importante es cuidar la salud de los futbolistas y de los trabajadores del fútbol”.



Carlos Alfaro Moreno, titular de Barcelona, sostiene que el equipo tiene listo un plan financiero para afrontar el hecho de no jugar con público en lo que queda de temporada.