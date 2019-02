Emelec cumple su peor arranque de temporada en los últimos 10 años

LEA TAMBIÉN

Una victoria y dos derrotas mantienen a Emelec en la undécima casilla del campeonato ecuatoriano. Los eléctricos ganaron en el arranque ante Aucas, pero luego perdieron dos juegos seguidos, frente a Fuerza Amarilla y Deportivo Cuenca.

Además de los resultados, el juego que presentan los eléctricos, dirigidos por Mariano Soso, genera críticas de sus hinchas en el estadio y en las redes sociales. La principal queja es por el funcionamiento del equipo.



Emelec contrató a jugadores experimentados, de recorrido internacional, como Bryan Cabezas, Billy Arce, Gabriel Cortez, Fernando Guerrero. Sin embargo, el equipo aún no logra acoplarse y al momento suma solo tres puntos de nueve disputados.



Es el peor récord de puntos de Emelec al inicio del campeonato, en los últimos 10 años. Desde el 2010 hasta la fecha, los eléctricos superaron los tres primeros partidos del torneo como invictos.



Durante ese periodo el equipo fue dirigido –al inicio del torneo- por Jorge Sampaoli, Omar Asad, Marcelo Fleitas, Gustavo Quinteros, Omar de Felippe, Alfredo Arias y este año arrancó con el argentino Soso.

“En estas tres presentaciones no hemos podido mostrar rasgos que se acerquen a la identidad que pretendemos. En el entrenamiento uno tiene que seleccionar los mejores jugadores y en ese ejercicio no me encuentro fino ni preciso”, reconoció el entrenador.



Estos han sido los rendimientos de Emelec en los últimos 10 años:

2010: Los azules, dirigidos por Sampaoli, iniciaron el campeonato con un empate ante Deportivo Quito, una victoria frente a Espoli y luego otra igualdad frente a Manta. Con cinco puntos eran invictos.

2011: Omar Asad era el entrenador de los azules, que arrancaron el torneo con dos triunfos, ante Espoli y Liga de Loja, y un empate como visitante frente a Deportivo Quito. Sumaron siete puntos.



2012: Al igual que el año anterior, los eléctricos iniciaron con dos victorias y un empate, siete puntos. Dirigidos por Marcelo Fleitas, los triunfos fueron ante Olmedo y Macará, para luego empatar como visitante frente a Manta.



2013: El mejor arranque de Emelec en la década fue con Gustavo Quinteros, estratega que los hizo ganar los nueve puntos del arranque. Los porteños se impusieron a Macará, Universidad Católica y Deportivo Cuenca.

2014: También iniciaron como invictos, con dos victorias y un empate. Sus siete puntos se dieron gracias a sus triunfos contra Mushuc Runa y Deportivo Cuenca, además de su empate como visitante ante Deportivo Cuenca.



2015: Todavía dirigía Gustavo Quinteros y sumaron siete puntos. Iniciaron con un empate ante Deportivo Quito y dos triunfos contra Mushuc Runa y Liga de Loja.

2016: El turno fue del argentino Omar de Felippe. Dos triunfos y un empate, al igual que su temporada anterior marcaron el inicio de los azules. Empataron con Universidad Católica, para luego vencer a Mushuc Runa y Liga de Quito.



2017: Alfredo Arias dirigió a los eléctricos, que sumaron cinco puntos. Los dos empates fueron ante Universidad Católica y Guayaquil City, mientras que el triunfo fue en la tercera fecha, ante Liga de Quito.



2018: Alfredo Arias igualó el mejor arranque que logró Quinteros en el 2013, con nueve puntos. Los azules derrotaron a El Nacional, Macará y Guayaquil City.