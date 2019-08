Emelec cae ante Independiente y suma su tercera derrota consecutiva

LEA TAMBIÉN

Con dos goles en el primer tiempo y uno en el segundo, Independiente del Valle se impuso 3-1 a Emelec en su visita al Estadio George Capwell, la tarde de este 18 de agosto del 2019. Con este resultado los azules suman su tercera derrota consecutiva y se complican en la tabla.

El juego de Emelec fue ofensivo desde los primeros minutos del encuentro. Al 4’, Mariano Pernía tuvo una clara opción para marcar con un remate cruzado desde la izquierda que fue controlado por el arquero de Independiente del Valle, Hamilton Piedra.



Independiente del Valle, por su parte, no se quedaba atrás; los de Sangolquí aprovechaban los errores que tenían los eléctricos en la posesión de balón. Precisamente uno de estos errores se convirtió en el primer gol del encuentro para los visitantes.



Al minuto 7, Cristian Pellerano recuperó un balón que habían perdido los volantes de Emelec, se lo pasó a Dájome, quien levantó un centro para Jhon Sánchez, y este último convirtió el 1-0 con un remate preciso.



Tras su tanto, Independiente tomó el control de las acciones. En menos de cinco minutos, los del Valle tuvieron dos opciones para ampliar la ventaja, pero Dájome y Sánchez no tuvieron la claridad suficiente para concretar las jugadas.



A los 24', Independiente transformó su dominio en un nuevo gol. Anthony Landazuri fue el encargado de marcar el 2-0, después de una jugada que nació de un tiro libre mal ejecutado; esta acción provocó un contragolpe que terminó en gol.



Cerca del final del primer tiempo, Emelec tuvo la oportunidad de acortar la diferencia con un penal. El encargado de cobrar el tiro de castigo fue Gabriel Cortez y con un disparo colocado a la derecha marcó el 2-1, cuando se jugaban 46 minutos. Con ese resultado terminaron los primeros 45 minutos.



Durante el segundo tiempo mejoró el juego de Emelec, pero los azules no lograban igualar el marcador. Independiente aprovechó la desesperación de los locales para cuidar su ventaja. Con el paso de lo minutos el encuentro se volvió friccionado y Emelec terminó el encuentro con 10 jugadores.



Cuando parecía que el compromiso terminaría 2-1, los del Valle ampliaron aún más su ventaja. El juez del compromiso sancionó un penal favorable para la visita por una falta dentro del área. El encargado de ejecutar la sanción fue Cristian Dájome que con un potente remate de derecha marcó el 3-1 definitivo.



Al final, Independiente del Valle se llevó los tres puntos del estadio George Capwell. Con este resultado, Independiente sumó 42 puntos y se encuentra tercero en la tabla de la LigaPro. Emelec, por su parte, se ubica en décima posición con 27 unidades y se aleja del grupo de ocho equipo que jugaran la etapa final del torneo 2019.





